Bompengepartiet og MDG gjør det skarpt i Oslo

På partibarometeret for Oslo, utført av Respons Analyse for VG, øker støtten til både bompengemotstanderne og -forkjemperne.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) bykser opp til 13,9 prosent (+5,8), mens Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) debuterer med 9,1 prosent.

Det betyr at bompengepartiet er fjerde størst i Oslo sammen med Rødt som går frem 4,1 prosentpoeng og altså får samme oppslutning.

– En del folk er veldig satt ut av de nye bomstasjonene, og har mistet oversikt over hva de betaler. Jeg tror mange vil bli overrasket når de får første regning og ser hvor mye det er blitt, sier Bjørn Revil, toppkandidat for FNB i Oslo.

Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel, er for tiden i foreldrepermisjon, men jubler over partiets resultat i Oslo.

– Dette er jo helt fantastisk! Det er den beste målingen vi har hatt i Oslo noensinne. Vi ser at de grønne partiene vokser i Europa. Dette viser at folk i Oslo også vil ha mer grønn politikk, sier hun.

Hun er derimot overrasket over bompengepartiets måling i hovedstaden.

– Bomringene i Oslo gjør byen vår bedre å bo i. Det gjør at kollektivtrafikken blir bedre, skoleveiene blir tryggere, at vi får renere luft og at vi får en bedre by rett og slett, mener hun.

For de øvrige partiene var oppslutningen slik: Høyre 23 prosent (-8,8 prosentpoeng), Ap 19,6 (-12,4), SV 8,5 (+3,1), Frp 7,7 (+1,7), Venstre 5,2 (-1,7) Sp 1,7 (+1,1) og KrF 1 (-1,4).