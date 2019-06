– Det ser ut til å bli bra avlinger. Vi har hatt en veldig kjølig mai, og da blir det svært god kvalitet på bærene. Det tror jeg gjelder for hele landet, sier jordbærbonde Geir Joa, som holder til på Sola utenfor Stavanger, til NTB.

Han var blant de aller første som begynte å høste årets norske jordbær og startet allerede 9. mai.

– Sesongen ser lovende ut, både for dem som skal selge bærene, og for dem som skal spise dem, sier Joa.

Beskjedne mengder

Foreløpig er produksjonen kun i gang i Rogaland, Vestfold og Buskerud, og det leveres beskjedne mengder jordbær til butikkene.

Landbruksdirektoratet opplyser at det er meldt om to tonn jordbær inn til butikkene denne uken.

– Det er ganske lite, og ennå tidlig i sesongen. Det er kun de som dyrker i tunneler som har ferdige bær. Når sesongen er i gang, kan det være vanlig med 600–700 tonn på en uke, sier rådgiver Kaja Mathisen i Landbruksdirektoratet.

Hun påpeker at den norske hovedsesongen vanligvis er i juli, når de fleste bærene fra frilandsproduksjonen blir klare. I fjor førte imidlertid ekstremvarmen til at sesongen startet en del tidligere.

Jordbærboomen nærmer seg

Hos Geir Joa på Sola leverer de allerede en god del bær til butikker.

– Vi kjører ut nye bær hver dag og selger litt selv. Vi leverer mellom 100 og 150 kasser om dagen, sier han.

Han spår at det vil være en god del mer bær på markedet allerede om to uker.

– Da vil man ha bær over hele Sør-Norge og på Østlandet. Mange steder er produsentene helt i startgropen nå. Jeg tipper det vil være nokså store mengder i slutten av juni, sier han.

Hva koster godsakene?

Bonden er forsiktig med å spå hvilket prisnivå vi får på jordbærene i år.

– Prisene varierer fra dag til dag. Det kommer an på temperaturene og hvor mye som blir produsert, så det er helt umulig å vite hvilke priser vi får senere, sier han.

Selv selger han for tiden bær til 40 kroner per kurv på 300 gram, mens bærene i starten av sesongen kostet 45 kroner for 250 gram på Sola.

Ifølge Landbruksdirektoratet selger bøndene bærene for 100 kroner kiloet i snitt denne uken.

I fjor ble det solgt 4.707 tonn norske jordbær her til lands, mens det ble solgt 10.347 tonn importerte bær, ifølge tall fra Opplysningskontoret for frukt og grønt.