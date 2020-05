Den ene saken gjelder en gutt som ble akuttplassert da han var noen måneder gammel.

Etter et opphold på et senter for foreldre og barn konkluderte barnevernstjenesten med at moren ikke var i stand til å yte forsvarlig omsorg fordi hun hadde psykiske problemer.

Det ble fattet akuttvedtak og senere truffet vedtak om omsorgsovertagelse.

Noen år senere ba foreldrene om at omsorgsovertagelsen skulle oppheves. Barnevernstjenesten var uenige i dette, og ba om at foreldrene skulle fratas foreldreansvaret og at det skulle gis samtykke til adopsjon.

Saken gikk helt til Høyesterett, som mente at gutten hadde utviklet sterke bånd til fosterforeldrene, og at det ville være skadelig for ham å bli flyttet. EMD mente at foreldrenes og guttens rett til familieliv etter EMK artikkel 8 var brutt ved det norske adopsjonsvedtaket.

Den andre saken gjelder en klage fra en far over en avgjørelse om omsorgsovertagelse for to av hans tre barn. Den gjelder en svensk statsborger som flyttet til Norge med tre barn. De to yngste ble passert i fosterhjem og den eldste på institusjon. Lagmannsretten bestemte at det eldste barnet skulle tilbakeføres til foreldrene. De to yngste barna ble ikke tilbakeført foreldrene på grunn av sin tilknytning til fosterhjemmet, og samværet ble satt til seks timer seks ganger pr. år.

Domstolen konkluderte med at norske myndigheter ikke hadde gjort nok for å holde de to minste barna og faren sammen.