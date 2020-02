Robothunden Spot skal gå rundt og lukte, lytte og se hva som skjer på oljeplattformen Skarv 210 kilometer ut i Norskehavet. Hunden kommer til på steder på plattformen som er vanskelig tilgjengelig.

Og i motsetning til mennesker blir den aldri sliten.

– De blir aldri trette. De har større evne til å tilpasse seg og samle data, sa Kjetel Digre i Aker BP til nyhetsbyrået Bloomberg.

Denne uken ble robothunden vist frem på et PR-arrangement i Oslo i regi av Kjell Inge Røkkes Aker BP, som er operatør på Skarvfeltet.

Siden har historien om Spot som skal gå vakt på en norsk oljeplattform, gått verden over, blant annet i Kina, India og USA.

Bak ligger en teknologisk utvikling som nå går raskere enn tidligere anslått.

Spot holder vakt, Ada behandler søknader

Robothunden Spot, som er utviklet av selskapet Boston Dynamics, er et av mange eksempler på hvordan automatisering rykker inn i norsk arbeidsliv.

I Utlendingsdirektoratet er roboten Ada allerede i gang med å fatte automatiserte avgjørelser. Etter å ha hatt dataproblemer med de nye søknadsskjemaene, er UDIs datamaskiner nå klare til å begynne å behandle for eksempel statsborgerskap-søknader automatisk.

I norske matbutikker blir stadig flere medarbeidere erstattet av selvbetjeningskasser. Yrkesgruppen aksjemeglere er langt på vei erstattet av regneprogrammer, som jobber raskere og mer presist.

Den firebeinte robothunden Spot ble presentert som en av flere roboter og droner som Aker BP skal teste på Skarvfeltet.

Robotsystemene skal gjøre offshore-operasjonene tryggere, mer effektive og mer bærekraftige, skriver Aker BP i presentasjonen av sin nye medarbeider. For olje- og offshoreselskaper over hele verden vil dette være avgjørende i konkurransen om å kutte kostnader de neste årene.

Hvor mange jobber vil Spot og andre roboter ta?

En tredjedel av norske arbeidsplasser kan bli borte frem til 2030, anslo en rapport laget for Kunnskapsdepartement i 2015. I høst konkluderte Teknologirådet at hver tredje jobb i Norge vil bli påvirket av utviklingen.

Yrker som aksjemeglere, telefonselgere, regnskapsførere, butikkarbeidere og kontormedarbeidere ville med mellom 97 og 99 prosent sannsynlighet være digitalisert vekk, ifølge de norske og finske forskerne.

På den andre siden viser en stadig lavere arbeidsledighet at frykten for at roboter tar folks jobber, har vært overdrevet, ifølge Verdensbanken.

Og en rapport fra OECD anslår at bare 5,7 prosent av jobbene i Norge vil forsvinne, mens 25,7 prosent av arbeidsplassene vil bli betydelig forandret.

Tallene kan tyde på at norsk arbeidsliv allerede er så effektivisert, at langt færre jobber står i fare sammenlignet med andre OECD-land.

Lukter gasslekkasje og lytter etter maskinfeil

Robothunden Spot har sensorer og kameraer, som blant annet kan oppdage gasslekkasjer eller tilløp til brann.

Den kan også høre hva slags lyder som maskiner og utstyr på plattformen lager. Dataene som Spot samler inn, kan analyseres for å oppdage om noe er galt, skriver Tek.no og Computerworld.

En populær video som ble laget da roboten ble lansert i høst, viser hvordan Spot har lært å åpne dører ved å dra ned håndtaket, og raskt legge en pote i dørsprekken.

Da bladet Verge testet robothunden i september, fikk journalistene beskjed om å holde seg to meter unna for ikke å bli truffet, for eksempel hvis den skulle snuble i trapper.

Robothunden skal inntil videre bare operere i miljøer hvor det ikke er andre mennesker.

«Men hvis den plattformen tar av, kan Spot vise en ny måte for dataprogrammer å samhandle i den fysiske verdenen. Dette kan få enorm innflytelse på både teknologien og samfunnet for øvrig. Prosessen er så vidt i gang», skriver Verge.