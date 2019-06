Vi shopper mer og flyr like mye som før. Ifølge FN står klesindustrien for større utslipp enn fly og skip. Samtidig sier vi at vi er bekymret for klimaet. Hvorfor klarer vi ikke å endre livsstilen vår?

Svaret ligger i psykologien. Per Espen Stoknes er forfatter og samfunnsøkonom og uttaler seg ofte om hvilke psykolgiske mekanismer som hindrer oss i å handle i klimasaken.