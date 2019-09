Viktige funn fra ulykkeshelikopteret fra Alta

Mange av vrakdelene ligger samlet på en grønn presenning i kommisjonens lokalene på Kjeller i Lillestrøm. Alle delene har blitt demontert av havariteknikerne.

– Vi går gjennom delene for å danne oss et helhetsbilde av hva som har skjedd. Hver enkelt komponent har en historie å fortelle, og om vi klarer å sette dette sammen, så kan vi lykkes med å forklare hva som har skjedd, sier avdelingsleder Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon til VG.

– Som dere ser, er det veldig ødelagt, og det er absolutt ikke sikkert at man kommer til en entydig løsning. Det kan hende man kommer med flere hypoteser der man må sannsynliggjøre noen. Det er absolutt en utfordrende jobb, fortsetter han.

Seks personer omkom i helikopterulykken 31. august. Ulykken skjedde i forbindelse med Høstsprell-festivalen i Alta, hvor det ble tilbudt sightseeingturer med helikopter over festivalområdet.

Brannskadd ferdskriver

Havarikommisjonen fant ferdskriveren på ulykkesstedet, men denne delen er som resten av helikopteret, svært brannskadd. Skriveren er sendt til helikopterprodusenten i Frankrike.

– De jobber fortsatt med å få lest ut minneenheten, og det ser vel ikke helt lyst ut, for å si det sånn, sier Halvorsen.

Han understreket at de har gjort flere viktige observasjoner i sine undersøkelser av vrakdelene.

– Nå skal vi prøve å sette sammen disse observasjonene for å danne oss et bilde. Kanskje får vi aldri et fullt bilde, sier han.

Bolter mangler

På begge sider av akslingen som skiller motor og girkasse, skal det være fleksible koblinger, festet med seks bolter. På koblingen som går inn mot girkassen, fant kommisjonen bare en halv bolt. Feilen er én av flere mulige forklaringer på ulykken.

– Dette er veldig spesielt, vi har aldri sett lignende, uttaler Havarikommisjonen ifølge NRK.

Onsdag ga helikopterleverandøren Airbus beskjed om umiddelbar inspeksjon av alle nyere modeller av tre helikoptertyper. Det Airbus skulle inspisere var akslingen mellom hovedgirkassen og motoren.

Havarikommisjonen undersøker om det har vært brudd i denne forbindelsen.

– Nå undersøker vi i detalj med mikroskop og ser etter hva den er utsatt for. Siden vi mangler noen bolter, kan det hende vi må ta en ny runde og kikke oppi sekkene som står i Alta. Men det har vi ikke tatt stilling til ennå, sier Halvorsen, som leder granskingen.