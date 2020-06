Måneder med nedstenging og avlyste arrangementer har fått dramatiske konsekvenser for inntektene til lokale hjelpekorps over hele landet – både i Norsk Folkehjelp og i Røde Kors.

Mange lokallag har mistet flere hundre tusen kroner i inntekter siden mars.

Norsk Folkehjelp anslår at lokallagene taper en halv million i måneden til sammen. Røde Kors opplyser at deres lokalforeninger har hatt et inntektstap på 30–40 millioner kroner i samme periode.

– Vi er helt avhengige av inntekter. De får vi fra å stille sanitetsvakter under ulike kultur og idrettsarrangementer. Men de er alle blitt avlyst, forteller Geir Nilsen, leder i Norsk Folkehjelps lokalforening i Moelv i Ringsaker kommune.

Fakta: Har flere hundre lokallag I over 80 år har Røde Kors og Norsk Folkehjelp drevet sanitetsarbeid, redning og søk. Medlemmene yter frivillig tjeneste etter å ha gjennomgått nødvendig opplæring. Enhetene er som regel knyttet til en lokal forening som også driver med andre aktiviteter. Norsk Folkehjelp har over 100 lokallag. Røde Kors har om lag 5000 aktive fordelt på 380 lokale hjelpekorps. Kilde: folkehjelp.no/rodekors.no

Brumunddal Røde Kors/Facebook

Måtte selge vakthytte for å betale regningene

For kollegene knapt to mil unna, i Brumunddal Røde Kors Hjelpekorps, er situasjonen den samme som i lokallaget til Norsk Folkehjelp. Leder Pål Christian Tyskeberg forteller at hjelpekorpset måtte selge en vakthytte for 1,2 millioner kroner for å holde hjulene i gang.

– Rundt 700.000 kroner i inntekter har falt bort. Hvis ikke vi hadde fått solgt hytta, i tillegg til andre grep, ville det gått ut over beredskapen, forteller lokallagsleder Pål Christian Tyskeberg.

Våren og sommeren – med turneringer og festivaler – er høysesong for hjelpekorpsenes dugnadsarbeid. Gjennom slikt dugnadsarbeid finansieres lete- og redningsoppdrag.

Mange bidrar: Flere oppdrag gir flere motiverte medlemmer

Røde Kors

– For veldig mange lokallag, og først og fremst hjelpekorpsene, forsvant inntektene over natten, forteller Øistein Mjærum, direktør for kommunikasjon og samfunn i Røde Kors.

Bevilget ti millioner – hjelper ikke lokallagene

De statlige krisepakkene har ikke truffet hjelpekorpsene. Arrangørene av festivaler og idrettsarrangement kunne søke fra disse, men ikke frivillige som leverer tjenester til disse.

– Vi har vært i dialog med statsråden om dette, og politikerne er fullstendig klar over situasjonen, opplyser Mjærum.

Men så langt er svaret fra myndighetene negativ. Justisdepartementet har henvist til at det er blitt bevilget ti millioner kroner til de frivillige organisasjonene i redningstjenesten. I et brev til Norsk Folkehjelp slår de fast at det ikke er noen planer om andre kompensasjonsløsninger.

– De millionene dekker de ekstraordinære utgiftene vi har hatt på nasjonalt nivå, men de hjelper overhodet ikke lokallagene, sier generalsekretær Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp. Hun forklarer at organisasjonens andel av de ti millionene har gått til smittevernutstyr til lokallagene, utvikling av et e-læringskurs i smittevern og ekstra lønnsutgifter i forbindelse med koronasituasjonen.

– Vi kunne jo ha fordelt disse pengene rett ut til lokallagene, men det var jo ikke slik at vi fikk en stor utømmelig pengesekk. Da måtte vi ha dekket opp utgiftene til smittevern på en annen måte.

Vurderer å bruke av sentrale reservemidler

Dersom det ikke kommer en koronapakke som fanger opp hjelpekorpsene, vil både Norsk Folkehjelp og Røde Kors vurdere å bruke av oppsparte midler i hovedorganisasjonen for å hjelpe lokallagene.

Norsk Folkehjelp/Erik M. Sundt

Men det er usikkert hvor mye hovedorganisasjonene kan og er villige til å gå inn og dekke av de tapte inntektene. Det kan gå utover andre tiltak.

– Resultatet er at vi går en høst og vinter i møte der lokallag vil bli nødt til å selge snøscootere og droner for å kunne dekke husleie og forsikring, sier Westhrin.

Hun mener situasjonen er et paradoks, og viser til de siste måneders søkelys på viktigheten av den frivillige innsatsen. Lokallagene har stilt opp med ambulanser, forberedt koronamottak og trådt til ved fergeterminaler, flyplasser og butikker.

– Det at kompensasjonsordningene ikke fanger opp inntektstapene deres, er en veldig dårlig anerkjennelse av jobben de gjør, og viser manglende forståelse for den frivillige beredskapen. Selv om de ikke har lønn, er det ikke gratis å være i beredskap.

Røde Kors: Klimaendringene setter Norges beredskap på prøve

Frykter at utstyret må parkeres – for å spare penger

Fortsatt har Norsk Folkehjelp sitt lokallag i Moelv dronen, ATV-en og ambulansen i vanlig beredskap. Men lokallaget har nærmest brukt opp oppsparte reserver – for å dekke opp et inntektstap på 200.000 kroner, forteller lokallagsleder Geir Nilsen.

– Vi innførte innkjøpsstopp i mars, men måtte begynne å tære på egenkapitalen allerede i april.

– Hvilke konsekvenser, i verste fall, kan den økonomiske situasjonen få?

– Vi kan risikere at vi må parkere utstyret, for å få redusert forsikringspremien. Det vil svekke beredskapen i Ringsaker betydelig.