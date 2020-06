Nå åpner Norge og Europa enda litt mer. Her er 10 ting som er mulig igjen fra 15. juni.

1. Besøke Tusenfryd og andre fornøyelsesparker

Lørdag åpnet Tusenfryd omsider for sesongen. Bø sommerland åpner 4. juli. Både Kongeparken i Rogaland og Hunderfossen har vært åpne en stund, det samme gjelder Dyreparken i Kristiansand. Fra 15. juni kan dessuten parkenes badeland-deler holdes åpne.

Alle steder gjelder imidlertid det samme: Noen attraksjoner kan være stengt, og det er plass til færre gjester enn normalt og billetter kan og bør kjøpes på forhånd.

2. Ta en svømmetur på Frognerbadet

Utendørsbadet på Frognerparken er åpnet for sesongen mandag. Men reglene er strenge. Garderobene er stengt og man må skifte i omkledningstelt utendørs. Bading skjer i tidsbolker på inntil to timer, og det er begrenset kapasitet. Alle innendørs svømmehaller er sommerstengt. Også mange andre kommuner har valgt å holde offentlige bad stengt for publikum frem til høsten.

3. Gå på konsert med 199 andre

Hittil har det vært en grense på bare 50 personer på arrangementer. Men 15. juni åpnet det for inntil 200 personer. Dermed er det duket for en rekke sommerkonserter blant annet på Salt, langs kaikanten i Oslo sentrum. På utendørsscenen til Revolver i Oslo har det vært konserter en stund allerede, og nå åpner også en rekke av Oslos små og mellomstore innendørsscener dørene igjen: John Dee, Rockefeller, Parkteatret og flere andre.

Fordi publikum er mindre enn normalt, spiller artistene flere steder flere konserter samme ettermiddag og kveld.

4. Se på fotballkamper

Carina Johansenm NTB scanpix

16. juni er første serierunde i Eliteserien. Den går for nesten tomme tribuner – bare 200 tilskuere slippes inn pr. kamp. Men det blir normalt seriespill med full serie, og mye blir TV-overført. Også 1. divisjon herrer, samt de to øverste kvinnedivisjonene spiller full serie.

5. Trene på treningssenter

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Både individuell trening og gruppetrening innendørs blir tillatt igjen. Her, som alle andre steder i samfunnet, gjelder en regel om minst 1 meters avstand – og 2 meter ved hard trening. Sentrene må dessuten følge strenge smittevernregler.

6. Besøke Operaen

Man kan se seg rundt innendørs, men ikke se ordinære forestillinger. De er først planlagt til høsten når reglene for antall tilskuere er ventet å øke ytterligere. Det samme er tilfellet med teatrene, både i Oslo og andre steder.

Men Operaen vil vise en egen sommerforestilling på taket 15–17. juni, og det sang med solister og kor på sommerkonserter på hovedscenen 16. 18 og 19. juni.

7. Reise på ferie i Norden

For reiser til det aller meste av Sverige gjelder fortsatt karanteneregler. Men det åpnes opp for fritidsreiser til Norden for øvrig – altså Danmark, Finland, Island, Grønland, Færøyene og øya Gotland i Sverige.

8. Åpent på tvers i EU

Ritzau Scanpix/Reuters

Flere EU-land åpner nå for reisende fra flere land internt i Schengen-området. Det blir tillatt å dra fra Danmark til Tyskland, mens Tyskland åpner opp for reisende fra alle land i Schengen-området. Både Belgia og Sveits gjør det samme, mens Tsjekkia åpner for reisende fra de fleste land.

Husk at norske myndigheter fraråder reiser av ikke-nødvendig art til disse landet, samt at karanteneregler gjelder når man kommer hjem igjen til Norge.

9. Flere fly går

Åpne grenser er det ene, men man må ha transportmiddel. Nå trapper flere flyselskaper opp igjen flyvningene internt i EU, blant annet EasyJet, Brussels Airlines og Austrian airlines.

Fra Gardermoen går det fortsatt relativt få fly til utlandet. Det er en håndfull flyvninger til store byer som København, Frankfurt, Berlin, Paris og Budapest. Fremover går det også enkelte fly til feriedestinasjoner som Split og Alicante, mens ellers ingenting.

10. Kulturinstitusjoner åpner igjen

Både Hellas og Italia åpner nå museer, kinoer, teatre og andre kulturinstitusjoner. I Storbritannia, som er hardest rammet av koronaviruset i Europa, er imidlertid svært mye fortsatt stengt. Først nå kan såkalt ikke-nødvendige butikker – altså klesbutikker, leketøysbutikker og bokhandlere – åpne dørene igjen.