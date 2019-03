(Fædrelandsvennen): Natt til lørdag ankom verdens største løfteskip «Pioneering Spirit» Kristiansand. Skipet er i byen for å koble seg sammen med denne stingeren som avisen omtalte tidligere i uken.

Losoldermann Geir Eikeland forteller at stingeren, som ligger ved den gamle KMV-tomta, skal slepes ut til «Pioneering Spirit» fra cirka klokka 03.30 natt til søndag. Den skal kobles på som et viktig verktøy for å legge gassrørledningen fra Tyskland til Russland i Østersjøen.