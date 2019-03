Cruiseskipet, som ved 14-tiden lørdag sendte ut «mayday»-melding om at det drev mot land på Hustadvika utenfor Fræna kommune i Møre og Romsdal lørdag, gikk i 03-tiden natt til søndag for egen maskin. Tre av fire motorer fungerer igjen. Planen er at det skal ta seg til Molde.

Redningsleder Eirik Walle i Hovedredningssentralen Sør-Norge sier det vil ta flere timer før skipet er på plass i Molde.

Slepere er i ferd med å bli satt av slepebåter. Planen er å gå med slep inn mot Molde for nødhavn. Evakuering med helikopter fortsetter parallelt inntil videre, melder Hovedredningssentralen.

Har stanset evakueringen

Natt til søndag har redningsaksjonen pågått for fullt. Ved 08-tiden søndag morgen var 440 personer, av de 1373 om bord, evakuert fra skipet. Evakueringen med helikopter ble stanset av skipets kaptein like før kl. 10 .

– Det er kapteinen som har ønsket det ikke skal evakueres flere passasjerer videre. Enn så lenge står helikoptrene stasjonert på land, sier pressekontakt Einar Knudsen ved Hovedredningssentralen.

Cruiseskipet har snudd 180 grader, og det er nå på vei mot Molde.

– Det styres av to slepebåter, én foran og én bak. De holder en styrefart på rundt to-tre knop, informerer Knudsen.

Når skipet er fremme i Molde, kan Hovedredningssentralen foreløpig ikke si noe om. Det avhenger av både vær, vind og bølger.

Under en pressekonferanse kl. 08 søndag opplyste fungerende ordfører Jan Arve Dyrnes i Fræna kommune at 17 personer er sendt til sykehus eller legevakt. Tre personer er alvorlig skadet.

- Vi har hatt møte med evakuerte passasjerer. De er veldig glad for å ha kommet i land, men de er preget av opplevelsene. Men alle sammen roser besetningen om bord i skipet, sier Dyrnes.

Hentet folk med helikoptre

Det har vært svært høye bølger rundt skipet, 8–9 meter høye på det meste. Natt til søndag løyet vinden noe, fra liten storm til stiv kuling, som tilsvarer fra 25–20 meter per sekund ned til 15 meter per sekund. Værforholdene skaper også utfordringer for redningsarbeidet.

Fakta: Fakta om skipshavariene på Hustadvika I 14-tiden lørdag 23. mars sendte cruiseskipet Viking Sky ut en mayday-melding om motorstans. Det var svært høye bølger rundt skipet og vind opp mot liten storm i området. Skipet, som var på vei fra Tromsø til Stavanger, hadde 1373 personer var om bord, 915 passasjerer og 482 mannskaper. Rett før kl. 19 lørdag mistet lasteskipet Hagland Captein motorkraft og fikk slagside, også det på Hustadvika. De ni om bord på lasteskipet var ved 23-tiden lørdag evakuert. De måtte hoppe i sjøen for å bli hentet opp av et helikopter. Ingen ble skadet. 17 personer er innlagt på sykehus eller sendt til legevakt med skader. For minst tre av dem er tilstanden alvorlig. Hustadvika er et drøyt 10 nautiske mil langt åpent havstykke i skipsleien mellom Molde og Kristiansund. Kilder: Viking Ocean Cruises, Politiet Møre og Romsdal, Hovedredningssentralen Sør-Norge og Helse Møre og Romsdal

Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) har hatt flere helikoptre i sving for å hente personene om bord. Men det gikk sakte, helikoptrene kan bare ta med seg ca. 15 personer av gangen, som må heises opp.

I en lang periode fungerte først ingen og deretter kun én motor, og det var fare for at skipet kunne drive mot land.

Det danske forsvaret har sendt et helikopter til Norge for å støtte den generelle redningstjenesten mens norske helikoptre jobber ved cruiseskipet i Hustadvika. Det opplyser forsvaret på Twitter. Helikopteret var søndag morgen på vei til det sørlige Norge, ifølge dansk TV 2.

Var 100 meter fra å gå på grunn

I storm drev cruiseskipet mot land etter at motorene stoppet. I 30 minutter forsøkte mannskapet om bord å få skipets to ankre festet. Da disse ble festet, var cruiseskipet bare rundt 100 meter fra å grunnstøte.

– De var veldig nært grunnene. Det var nok ingen hyggelig opplevelse å være om bord der da, sier Emil Heggelund, driftsansvarlig i Møre og Trøndelag Losoldermannskap, til Bergens Tidene.

Marine traffic

Mens skipet hang etter ankerkjettingene, klarte mannskapet om bord å få start på den ene hovedmotoren. Med litt motorkraft kunne skipet sette kursen ut fra land, uten å ta inn ankrene.

De fleste passasjerene kommer fra USA og Storbritannia. Mannskapet er multinasjonalt, men med enkelte nordiske offiserer, samt to norske loser.

Røde Kors: – Mange er traumatisert etter evakuering

Flere av passasjerene som har kommet til land fra cruiseskipet Viking Sky, er forslått, har kutt eller bruddskader, ifølge Røde Kors.

Organisasjonen bistår i arbeidet. Over 100 frivillige jobbet hele natt til søndag ved mottakssenteret i Brynhallen på Hustad og på hotellene i Molde og Kristiansund, opplyser aksjonsleder Trond Inge Larsgård.

– Flere av passasjerene som har kommet til land er forslått, har kutt eller bruddskader. Når de kommer til evakueringssenteret blir de registrert, og de får tørre klær og varme pledd. Mange er også traumatisert av det de har opplevd og trenger å bli ivaretatt når de kommer til land, sier Larsgård til NTB.

Alle hjelpekorps i Møre og Romsdal er utkalt for å bistå i arbeidet. Mannskaper fra Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hordaland og Oppland står i beredskap. Også Norsk Folkehjelp bidrar.

Stabilitet

Til TV 2 forteller pressekontakt Per Fjeld ved Hovedredningssentralen Sør-Norge at det at skipet går for egen maskin, gjør arbeidet lettere.

– Det gjør at ​man har en helt annen stabilitet og kan forberede tauing. Det er det som foregår akkurat nå, sier Fjeld.

Hvor lang tid slepingen av skipet tar, er uvisst.

– Det avhenger både av ​når slepet kan etableres og hvor stor fart det holder inn mot land, sier Per Fjeld.

Frakteskip fikk også trøbbel

Også et frakteskip, lasteskipet Hagland Captain, fikk problemer samme sted på samme tid. Rett før kl. 19 mistet lasteskipet motorkraft og fikk slagside i samme området som cruiseskipet befant seg i.

Mannskapet på ni måtte evakueres umiddelbart, noe som forsinket evakueringen av cruiseskipet. Ifølge NRK fraktet lasteskipet tømmer, og noe av dette skal ha havnet i sjøen.

– Vi hentet alle de ni fra lasteskipet opp fra sjøen. De hoppet i vannet en etter en fordi det var altfor utfordrende å få dem opp direkte fra båten, sa Per Fjeld til NTB lørdag kveld.

Alle de evakuerte fra de to fartøyene ble samlet på samme sted, i Brynhallen i Fræna kommune. Ifølge Fjeld er ingen av de ni fra lasteskipet Hagland Captain skadet.

Frank Einar Vatne, NTB scanpix

Enkelte alvorlig skadet

Helse Møre og Romsdal har økt beredskapen i forbindelse med evakuering av cruiseskipet. Passasjerer som er kommet i land, forteller om kuttskader fra knust glass, blant annet. Noen av de skadede har bruddskader.

Fræna kommune, samt nabokommunene Molde og Kristiansund, har satt krisestab for å håndtere evakueringen. Varaordfører Jan Arve Dyrnes i Fræna kommune informerte om situasjonen på en pressekonferanse søndag morgen.

– Det har vært rullering av personell, så vi skal være i stand til å håndtere dette utlover dagen, sier han.

Varaordføreren berømmer lokale krefter, blant dem idrettslaget Bryn, som bistår i arbeidet med å ta imot de evakuerte.