Nav sendte 7,2 milliarder kroner til utlandet i fjor

Over halvparten av pengene – 4,4 milliarder – gikk til alderspensjonister. Deretter følger uføretrygd, med 1,6 milliarder kroner.

Norske statsborgere bosatt i utlandet fikk 4,3 milliarder kroner i 2018. Utenlandske statsborgere fikk 2,9 milliarder kroner.

Til sammen 1,65 prosent av de samlede utbetalingene fra Nav i fjor gikk til personer bosatt utenlands. Året før var andelen 1,66 prosent, men de samlede utbetalingene til utlandet økte med 87 millioner kroner fra 2017 til 2018.

– Justert for inflasjon og som andel av de samlede utbetalingene fra Nav, er utbetalingene til utlandet lavere i 2018 enn året før. Nedgangen skyldes at færre flytter fra Norge og at færre tar med seg ytelser ut av landet, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav.

80 prosent av pengene gikk til land i Europa, med Sverige på topp med 2,4 milliarder kroner. 783 millioner kroner gikk til personer bosatt i Spania og 634 millioner kroner til Danmark. Thailand passerte Polen som nummer fire, med 393 millioner utbetalt i 2018.