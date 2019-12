Åpnes for elsykkel i Jotunheimen og Trollheimen

I første omgang åpnes det for elsykling på Glitterheimvegen og Koldedalsvegen i Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde, sier direktør Haavard Elstrand for miljø og landbruk hos Fylkesmannen i Innlandet til Nationen.

Han sier at strekningene bør inngå i et prøveprosjekt sammen med fire strekninger i Trollheimen/Innerdalen landskapsvernområder, som faller under Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Av hensyn til villreinen vil ikke Fylkesmannen i Innlandet åpne for bruk av elsykler i nasjonalparkene Dovrefjell og Rondane i denne omgang.

Miljødirektoratet har i høst, på vegne av Klima- og miljødepartementet, bedt Fylkesmannen foreslå forskriftsendringer som åpner for bruk av elsykkel på veier i verneområdene der det allerede sykles mye.

Saken blir sendt på høring, og allerede sommeren 2020 kan det bli åpnet for bruk av elsykler i de foreslåtte områdene, sier Elstrand.