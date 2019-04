Vegtrafikksentralen varsler ferdag ettermiddag om mye trafikk ut av Oslo. Allerede rett før 15.00 meldde de på Twitter at det var 30 minutters forsinkelse på E6 mellom Alnabru og Kløfta. Nå har situasjonen endre seg.

– Det er avtagende trafikk, det er ikke noe spesielle køer å melde om. Det er en fin flyt, selv om det er enkelte punkter ut av Oslo hvor det er tett trafikk, sier trafikkoperatør Nils Aa ved Vegtrafikksentralen.

Han tror det er flere grunner til at påsketrafikken har vært preget av mindre kø enn normalt.

– Det var mange som dro i går, kanskje allerede på onsdag. I tillegg er det sikkert mange som velger sjøen ettersom påsken er så sen i år, og andre velger Syden. Men dette er samtidig en tendens vi har sett de siste tre årene. Det er mindre trafikk rett før påske enn hva det pleie å være for 3–4 år siden, sier han.

Vegtrafikksentralen ber trafikanter om å gå inn på nettsidene deres for å holde seg oppdatert og planlegge alternative ruter.

Også utrykningspolitiet er på tå hev, med flere patruljer ute i trafikken.

– Vi har en del biler ute, både denne helgen og likeledes 1. og 2. påskedag. Så har vi også noen biler som er ute gjennom påsken også, sier UP-sjef Gunnar Karlsen til Aftenposten.

I første rekke er det adferden i trafikken som UP ser etter.

Ufortjent rykte

– Vi gjennomfører vanlige rus- og fartskontroller. I tillegg ser vi også på dette rundt køkultur, og ikke minst i forhold til dekk hos dem som skal til fjells, hvor kjøreforholdene kan variere, sier han.

UP-sjefen mener trafikantene jevnt over er flinke i påsketrafikken.

– Påsketrafikken har egentlig fått et ufortjent rykte fra den gangen kapasiteten på veiene var mye dårligere. Da var det fryktelig med forsinkelser og mange ulykker. Nå er trafikantene jevnt over flinke til å ta hensyn. Det vet at det tar lengre tid å komme seg dit de skal. Så dette synes jeg går veldig bra, sier Karlsen.

Forsikringsselskapene har en litt annen innfallsvinkel. Om ikke det er mange ulykkene på hovedveiene, så er det gjerne i forbindelse med påskehandelen at ulykkene skjer. Fredag før palmesøndag betyr at risikoen for å bulke i trafikken er 30 prosent høyere enn en vanlig dag, melder NTB.

– Det er hundrevis av påkjørsler, gjerne bakfra, ved rygging eller på parkerte biler. Ingen andre dager i påsken er i nærheten av å ha så mange trafikkulykker som bulkefredagen, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring til NTB.

I fjor ble det meldt inn 1658 bilskader på denne fredagen.

– Neppe noe stort problem

Trafikktallene viser likevel at det kan være håp om at ikke alle påsketuristene starter samtidig.

– Vi venter at avreisene fra de store byene vil spre seg utover dagene som kommer. Jeg tror ikke det vil bli et veldig stort problem, sier trafikkoperatør John Slinning ved Vegtrafikksentralen øst til Aftenposten.

Vegtrafikksentralen

– Flest ulykker ved påskestart

Statistikken fra Finans Norge forteller at de aller fleste trafikkulykkene skjer tidlig i påsken, gjerne de første dagene. I fjor var det over 12.000 ulykker totalt i påsken, noe som kostet forsikringsselskapene rundt 264 millioner kroner.

Hvert år skjer det rundt 70 ulykker med personskader i påsketrafikken. I fjor mistet ingen livet i påsketrafikken mot én i 2017, tre i 2016, én i 2015 og fire i 2014.