Forsvarer gassbruk mot utagerende demonstranter i Bergen: – Vi har politikere som legitimerer aggresjon mot politiet

Politiet forsvarer bruken av tåregass i forbindelse med sammenstøtene under lørdagens Sian-markering og motdemonstrasjonen i Bergen sentrum. Flere demonstranter ble voldelige og gikk til angrep på Sians representanter.

Sian-leder Lars Thorsen ble geleidet bort fra podiet med tydelige hodeskader etter at han ble angrepet. Eivind Senneset / NTB scanpix

23. aug. 2020 16:51 Sist oppdatert nå nettopp

Det var lørdag at organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) hadde en markering på Festplassen i Bergen sentrum.

Under en av appellene klatret flere motdemonstranter over politiets sperringer, løp frem og angrep Sian-leder Lars Thorsen, som falt og begynte å blø fra hodet.

Politiet har siktet tre menn for angrepet på Sian-lederen.

Les også Tre menn siktet for angrep på Sian-leder i Bergen lørdag

Videobilder fra hendelsen viser at andre demonstranter forsøkte å forsere sperringene og kastet egg og andre gjenstander mot Sians stand, noe som førte til at politiet brukte tåregass for å få situasjonen under kontroll.

Politiet brukte tåregass mot folkemengdene på Festplassen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Vi har politikere som legitimerer aggresjon mot politiet

Enkelte tilstedeværende har kritisert politiets bruk av gass mot demonstrantene. Også Arbeiderpartiets leder i byen, Geir Steinar Dale, har fremmet kritikk.

Han var selv ikke tilstede, men har overfor Bergensavisen gitt uttrykk for at politiet til en viss grad selv har ansvaret for at situasjonen eskalerte.

Slike utspill skaper reaksjoner hos politiet i Bergen.

– Vi har politikere som legitimerer aggresjon mot politiet. Det setter oss i en vanskelig posisjon. Jeg skjønner også at de ønsker å ta standpunkt til ting, og det er viktig å få ungdommene politisk engasjert. Men vi må se på retorikken, sier driftsenhetsleder Morten Ørn i Bergen-politiet til VG.

– De som kommer med kritikk, burde ta en titt på videoopptakene fra situasjonen og se at dette var noe vi gjorde etter at sperringene ble brutt, sier han til NTB om bruken av gass.

– Alternativet ville blitt at vi tok i bruk køller, og politiet ville vært i stort undertall. Da kunne det blitt større skader på både politiet og ungdommene, sier han videre.

Politiet tok senere oppstilling utenfor politistasjonen i Bergen. Marit Hommedal / NTB scanpix

Politiet måtte en periode iføre seg verneutstyr og beskytte politistasjonen i Bergen, etter at en gruppe motdemonstranter kastet gjenstander mot politiet og bygningen.

Sian-lederen opplyste til BT at han har fått behandling etter voldshendelsen på Festplassen. Han måtte sy tre sting.

Han fortalte at to menn kom løpende mot ham. Den ene bommet på et slag, mens den andre kastet en stein og traff, ifølge Thorsen.

– De to fortsatte å slå og sparke mens jeg lå nede. Ingen av de andre medlemmene våre er skadet. Dette er veldig trist og viser en forakt for ytringsfriheten, sa Lars Thorsen etter angrepet.

Politiet: Manglende forståelse av ytringsfriheten fra motdemonstranter

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen har bedt om et evalueringsmøte med politiet mandag morgen, og det er driftsenhetsleder Morten Ørn som skal møte byrådslederen.

– Jeg ønsker å forklare om bakteppet for demonstrasjonen og snakke om hvordan vi kan gjøre det bedre neste gang slik at ikke alt sinnet er rettet mot politiet i forkant, sier han, og peker på at mange på forhånd var sinte på politiet for at de ikke stanset demonstrasjonen.

Ørn mener at lørdagens uroligheter bygger på en manglende forståelse av ytringsfriheten og politiets rolle i å verne om den.

– Mange tror at vi kan forby Sian å demonstrere fordi Sian-lederen er domfelt tidligere for hatefulle ytringer, og at vi derfor kan forhåndssensurere ham i Bergen, sier Ørn.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding