Kongen og kronprinsen besøkte «Kronprins Haakon»

Under besøket fikk kongen og kronprinsen et lite foredrag, samt omvisning i skipet, som beskrives som et av verdens mest avanserte forskningsfartøy.

Prinsesse Ingrid Alexandra er gudmor for skipet, som etter en navnekonkurranse i 2013 ble oppkalt etter hennes far.

Skipet med en prislapp på 1,4 milliarder kroner har 15 laboratorier, fire kjølerom og to fryserom om bord. Skipet brukes til forskning i Arktis og Antarktis og har nettopp kommet tilbake fra sitt første tokt i Sørishavet hvor det har deltatt i en stor internasjonal kartlegging av krillbestanden.

På vei ut av forskningsskipet sa kronprinsen til pressen at det var hyggelig å høre at skipet fungerer slik forskerne hadde håpet.

– De gjør en viktig jobb for å kartlegge biomangfoldet både i nord og i sør, og det er et fantastisk verktøy for å finne ut mer om hvordan vi kan forvalte ressursene på en bærekraftig måte, sa kronprinsen.

Under besøket på forskningsskipet sa verken kongen eller kronprinsen noe om hvorvidt de har vært i dialog med prinsesse Märtha Louise knyttet til markedsføringen av hennes foredragsturné.

På spørsmål fra NTB om prinsessedialogen, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe at slottet foreløpig ikke har noen kommentarer til dialogen, ut over det som tidligere har blitt sagt.