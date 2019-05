Fikk unikt nærmøte med bjørnemor og to unger

Han var på tur og guidet to britiske fugleturister i den unike naturen langs den norsk-russiske grensen, og følget hadde akkurat hatt observasjoner av tiur og røyer da dagens store bonus dukket opp på grusveien de kjørte på.

– Ut av svingen kom en bjørnemor gående med to årsunger. Vi stoppet bilen og forholdt oss helt stille, forteller Sotkajærvi til Aftenposten om opplevelsen ved 9.30-tiden like ved stedet Øvre Pasvik.

Ben-Arne Sotkajærvi.

Kom helt inn til vindusruten

Bjørnemoren og ungene fortsatte ufortrødent mot bilen, men ble mer forsiktige da de hørte brummingen fra bilmotoren.

– Mens ungene ble stående litt på avstand, kom moren helt opp til vindusruta på førersiden der jeg satt for å sjekke hva dette var. Da en av britene åpnet bakvinduet for å se bjørnen bedre, reiste den seg umiddelbart på to ben, før bjørnene stakk til skogs, forteller han.

Han fikk filmet hele seansen da bjørnemor bestemte seg for å sjekke ut bilen, mens bjørneungene sto i bakgrunnen - tydelig urolige av fremmedelementet i skogen.

– De var likevel aldri aggressive mot oss, men betraktet oss mer med nysgjerrighet. Mye av grunnen til det var nok at vi hadde vinduene lukket helt til mot slutten. På den måten fikk bjørnene aldri ferten av oss, forklarer Sotkajærvi.

Ben-Arne Sotkajærvi.

Sønn av bjørnejeger

Ben-Arne er sønn av den legendariske bjørnejegeren Hermann Sotkajærvi, og har selv vært med på å skyte bjørner i jaktlaget til faren. Det er heller ikke særlig uvanlig å se bjørn i skogene i Pasvikdalen.

– Men lørdagens opplevelse var veldig spesiell, og noe jeg kanskje bare får se en gang i livet. Så nær har jeg aldri vært en levende bjørn i skogen, sier han.