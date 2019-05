Tilhengere av Donald Trump har redigert sammen klippene fra FOX TV og satt ned farten på bildene, i et åpenbart for å fremstille den demokratiske politikeren som full eller med dårlig helse.

De siste dagene har manipulasjonen av hvordan demokratenes leder i Representantenes hus opptrer blitt spredt i de sosiale mediene, med millioner av visninger.

Selv om Facebook nå vedgår at videoen åpenbart gir et falskt bilde av Nancy Pelosi og måten hun snakker på, avviser en talskvinne for nettgiganten at det er aktuelt å fjerne klippene fra nyhetsstrømmen til folk.

– Alle som ser denne videoen i sin nyhetsstrøm, alle som deler den med andre eller som tidligere har delt den, blir tilsendt en advarsel hvor vi forteller om at denne videoen er falsk, sier Facebooks Monika Bickert i et intervju med Anderson Cooper på CNN.

Fredag tvitret president Donald Trump selv videoen sammen med teksten: PELOSI STAMMER SEG GJENNOM PRESSEKONFERANSE.

“PELOSI STAMMERS THROUGH NEWS CONFERENCE” pic.twitter.com/1OyCyqRTuk — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2019

Presidentens advokat, tidligere ordfører Rudy Giuliani i New York, la ut videoen på sin Facebook-side, sammen med spørsmålene: «Hva er galt med Nancy Pelosi? Måten hun snakker på er veldig merkelig».

Han har siden slettet meldingen og beklaget på Twitter at han la ut videoen.

Det hvite hus har ikke kommentert saken, og Twitter-meldingen fra Trump med videoen ligger fortsatt ute på Twitter.

Den britiske avisen Guardian viser i en video hvordan den opprinnelige talen og bevegelsene til Nancy Pelosi er blitt endret. Her kan man selv sammenligne hvordan Pelosi opptrådte på pressekonferansen.

Rasende Trump forlot møte

Onsdag stormet en rasende Donald Trump ut av et møte med ledende demokrater og erklærte at han ikke vil samarbeide med partiet, hvis granskningene i kjølvannet av Mueller-rapporten fortsetter. Til stede på møtet var blant andre Nancy Pelosi og demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer.

Ifølge CNN var det Pelosis uttalelser tidligere onsdag som skal ha utløst Trumps reaksjon. Under en improvisert pressekonferanse rett etterpå langet presidenten ut mot lederen for Representantenes hus for å ha uttalt at hun trodde presidenten forsøker å skjule noe i forbindelse med Russland-etterforskningen.

Pelosi: – Vi tror han dekker noe

– Ingen kan heve seg over loven, heller ikke presidenten. Vi tror han dekker over noe, fortalte hun til pressen etter et møte med demokratene.

Møtet ble holdt i sammenheng med at flere av partimedlemmene samles med et ønske om å avsette presidenten. Pelosi selv har ennå ikke sagt at hun ønsker å avsette Trump, til tross for onsdagens uttalelser.