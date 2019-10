Avhørene av Snartemo-siktet er avsluttet

Han har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, ifølge politiet.

Politiet vil ikke si noe om hva han har forklart. De mener mannen i beruset tilstand kjørte på de to kvinnene og stakk fra stedet. Han er også siktet for promillekjøring.

– Vi mener at mistankegrunnlaget ikke er svekket etter avhøret av ham. Vi mener fortsatt at vi har sikre bevis og god oversikt over hva som har skjedd, sier politiadvokat Hellek Rue.

Mannen ble pågrepet onsdag og har siden sittet i avhør. Siden det ikke er fare for bevisforspillelse eller gjentakelsesfare, er mannen nå løslatt.

Politiet har også avhørt flere vitner de siste dagene.

28 år gamle Daisy Mai Tran fra Frankrike ble funnet død 2. juni på en øde grusvei på Snartemo i Hægebostad kommune. I tillegg ble en kvinne fra Litauen funnet hardt skadd.