Nakholmen-siktet kan ha vært psykotisk – innlagt på psykiatrisk sykehus

Den siktede østeuropeeren samtykket til politiets fengslingsbegjæring, under forutsetning av at han ble overført til en helseinstitusjon, ifølge politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt.

– Han er fengslet i fire uker, med brev- og besøkskontroll. Vi føler oss sikre på at vi har rett gjerningsperson, men det er fortsatt en viss bevisforspillelsesfare fordi alle vitner ikke er endelig avhørt, sier Strand til NTB.

Kan ha vært psykotisk

Hun bekrefter at mannens mentale helsestilstand var et sentralt tema under fengslingsmøtet i Oslo tingrett, og at retten tok sin beslutning om overføring til helseinstitusjon på bakgrunn av den foreløpige rettspsykiatriske rapporten som er skrevet. Mannen er vurdert av psykiater, og det ligger an til at det skal gjennomføres en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse av ham.

«Ut ifra den prejudisielle rapporten er det sannsynlig at det kan bli reist sak om overføring til tvungent psykisk helsevern», skriver tingretten i sin kjennelse. Overføring til tvungent psykisk helsevern er bare aktuelt hvis siktede blir erklært psykotisk og strafferettslig utilregnelig.

– Helsetilstanden hans blir et tema for den videre etterforskningen også, sier Strand.

Svært grov vold

Den nå drapssiktede mannen gikk løs på en av hyttebeboerne på Nakholmen, en mann i 50-årene, da sistnevnte tok kontakt med ham i 19.30-tiden onsdag kveld. 27-åringen ble observert da han rotet rundt i flere båter, og han skal ha forsøkt å bryte seg inn i en for tiden ubebodd hytte. Han utøvde så grov vold mot hyttebeboeren at mannen døde av skadene, ifølge politiet. Han ble erklært død på stedet.

Mannen skal ha hatt en svært påfallende framtoning og oppførsel allerede under båtreisen ut til Nakholmen.

Advokat Frode Sulland, som er oppnevnt som forsvarer, opplyser til Dagbladet at 27-åringens helsetilstand er årsaken til at det så langt ikke har vært mulig å gjennomføre avhør av ham. 27-åringen har heller ikke vært i stand til å drøfte drapssiktelsen og spørsmålet om straffskyld.

TV 2: Kampsportutøver

– Så lenge siktede ikke er avhørt, kan vi ikke si noe sikkert om hverken hendelsesforløpet eller bakgrunnen for drapshandlingen. Vi vet at det ble brukt en gjenstand under voldsutøvelsen som man normalt ikke vil betegne som et drapsvåpen, sier Strand.

Sulland bekrefter overfor TV 2 at 27-åringen er litauisk statsborger, og at han har bodd i Norge i flere år. Kanalen får fra personer med kunnskap om etterforskningen opplyst at mannen skal være aktiv kampsportutøver og trolig kroppsbygger. Han skal ha brukt «flere tunge gjenstander» og en spade til å utøve vold med.

Politiet har vært i kontakt med siktede tidligere, men vil ikke karakterisere ham som en «kjenning av politiet».