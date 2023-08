Nye områder evakueres «umiddelbart» i Hønefoss

HØNEFOSS (Aftenposten): I Hønefoss fortsetter vannet å stige, og flomvern har sviktet. Over 1900 er evakuert. Torsdag ettermiddag blir et nytt område evakuert med umiddelbar virkning på grunn av rasfare.

Huset til Anita Storødegård på Eikli har fått vannet faretruende nært. Morten Helgesen er på besøk for å undersøke. Vis mer

Publisert: 10.08.2023 Oppdatert: 10.08.2023 14:25

Saken oppdateres. Du kan følge utviklingen i vannføringen på Østlandet i sanntid nederst i saken.

Både Randselva og Storelva stiger fortsatt. Det fører til en kritisk situasjon i Hønefoss.

Flere områder i byen evakueres torsdag ettermiddag umiddelbart på grunn av rasfare, skriver Ringerike kommune på egne nettsider klokken 13:45. Det ligger flere boligblokker i området.

Den nye evakueringen gjelder:

Nansenveien 14,16,18,20,32,34,36,38

Skogfaret 9

Holtevekkveien 14, 16, 18

Livveien 6, 8, 10,16, 18, 24 og 26

«Møtested er Nansenveien 14, busser står klare raskt – alle fraktes til Sundvolden Hotell», skriver kommunen.

Røde Kors og Sivilforsvaret bistår i evakueringen.

Onsdag ble det bygget flomvern i boligområder langs elvene, men minst en av disse har sviktet og vannet har rent gjennom.

Her ble det bygget flomvern onsdag. Vis mer

Torsdag morgen var områdene bak oversvømt. Vis mer

Over 1900 evakuert - frykter strømbrudd flere steder

1918 mennesker er torsdag ettermiddag evakuert i Ringerike kommune, og tallet øker.

– Vi vurderer å evakuere flere i løpet av dagen, sa ordfører Kirsten Orebråten (Ap) til Dagbladet tidligere torsdag.

Beredskapslederen i Ringerike kommune, Magnus Nilholm, sier det er fare for strømbrudd.

– Det kan bli utfordringer med varme- og elektrisitetsforsyninger framover, i forbindelse med at en trafo er under vann, sier Nilholm til TV 2.

Han sier det i verste fall vil føre til strømbrudd i et betydelig antall hus.

Sivilforsvaret ber samtidig innbyggere i Buskerud forberede seg på at strøm og vann kan bli borte, melder NRK.

– Det er viktig å forberede seg på det verste og håpe på det beste, sier distriktssjef i Buskerud, Ivar Løkeng.

Dette er områdene som er evakuert. Vis mer

Kommunedirektør: – Vi er bekymret

Mer vann er ventet til Hønefoss og omegn. Flomtoppen antas å komme fredag morgen. Torsdag morgen holdt Ringerike kommune krisemøte.

Kommunedirektør Tore Isaksen sier til Aftenposten etter møtet at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er tydelige på at flomtoppen vil vedvare i to til tre døgn.

– Mer vann vil komme inn fra Randsfjorden, så det vil øke på. Men det ser ikke ut til å bli «worst case». I forhold til det vi har planlagt i evakueringen er vi på et middels nivå, sier han.

Allerede evakuerte må belage seg på å bli borte fra boligene sine en stund, og nye områder kan bli aktuelle for evakuering.

– Vi er bekymret, men har god kontroll på situasjonen og evakueringen har gått greit. Men det er stadig nye plasser med stengte veier og evakueringer, sier Isaksen.

Vannmengdene kom «overraskende på kommunen»

Onsdag jobbet politi, sivilforsvar og Røde Kors, med flere, iherdig for å sikre utsatte steder mot flom.

– I går gjorde vi en stor jobb, men det lekker litt i demningene vi satte opp. Det jobber vi nå for å se om vi kan tette igjen. Vi har fokus på det vi har gjort, og prøver å sørge for at det holder, sier Isaksen.

Han legger ikke skjul på at vannmengdene kom overraskende på kommunen.

– Vi satte kriseledelse på tirsdag kveld og følger nøye med. Men volumet og størrelsen på dette... Vi visste det var mye regn og vannmengder. Så i går morges fikk vi tallene og prognosene fra NVE.

– Det er ikke til å legge skjul på at dette kom overraskende på kommunen. Det er noe vi må evaluere når vi kommer så langt, om vi kunne fått mer tid til å forberede oss, sier kommunedirektøren.

På mange områder der Storelva renner er det nå lite kommunen kan få gjort. Mange jorder og flate steder står allerede under vann.

– Det er store strekninger som er flate. På så kort tid, er det lite du kan gjøre. Nå må det mer eller mindre stå til, sier han.