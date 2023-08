Stadig flere over 60 år skriver fremtidsfullmakt. Det kan være i seneste laget.

Vil du ha en finger med i spillet om hva slags helsehjelp du skal ha og hva som skal skje med pengene dine? Da kan du skrive en fremtidsfullmakt allerede nå.

Hver torsdag er det gratis advokathjelp hos Bærum Frivilligsentral i Sandvika. Advokat Yngve B. Nadheim gir råd til Shirley Sartipzadeh. Vis mer

Publisert: 31.08.2023 22:52

Kortversjonen Stadig flere skriver en fremtidsfullmakt. Ifølge advokat Per J. Zimmer bør også yngre mennesker vurdere å lage en fremtidsfullmakt, særlig hvis de har eiendom eller formue.

En fremtidsfullmakt er et dokument der man forteller hvordan man ønsker å få helsehjelp og hva som skal skje med økonomien hvis man blir alvorlig syk eller svekket.

Fra 1. januar til midten av juli behandlet Statsforvalteren i Oslo og Viken 880 fremtidsfullmakter. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Det er drop in og gratis advokathjelp hos Bærum Frivilligsentral i Sandvika. Advokatene Per J. Zimmer og Yngve B. Nadheim sitter klare i hver sin etasje for å ta imot dagens klienter. Tilbudet er åpent for alle hver torsdag.

Noen venter utenfor, andre inne i kafeen. Temaer som går igjen, er reklamasjoner, arv og familierett, og spørsmål knyttet til pengekrav, nabotvister og fremtidsfullmakter.