Måtte kjøre hjem i iskald Tesla i 15 timer – reagerer på kundebehandlingen

Marius Malmo fra Stavanger er en av mange Tesla-sjåfører i Norge som de siste ukene har opplevd at varmen er borte i en splitter ny bil. Turen fra Molde til Stavanger ble lang med minusgrader i bilen.

– Det ble en kald opplevelse, sier Marius Malmo. Han reagerer på kundebehandlingen han opplevde hos Tesla.

04.01.2023 09:49

(AFTENBLADET): Tesla satte nye rekorder for utlevering av biler i Norge i fjor, og øverst tronet Tesla Model Y, som det ble utlevert over 17.000 eksemplarer av i Norge. Rundt 4000 av dem ble utlevert i desember.

Men hastverket med å få levert ut flest mulig biler før de nye moms-reglene trådte i kraft ved nyttår, ser ut til å ha gått ut over kvalitetssjekken. På sosiale medier har flere Tesla-sjåfører helt siden november meldt om varmeapparater som har sluttet å virke. Det kan handle om et tresifret antall biler som er rammet, skriver Aftenbladet.no.

Mente det var rettet

Marius Malmo fra Stavanger er en av dem som er rammet. Familien fikk utlevert sin Tesla Model Y fredag 16. desember, og reiste litt senere på juleferie til Trøndelag. Sammen med kone og tre barn var han på vei hjem, da de første problemene oppsto.

Malmo foran lånebilen han hadde mens hans splitter nye Model Y ble fikset.

– Under hurtiglading på en Mer-lader i Trøndelag 29. desember fikk jeg opp en feilmelding jeg ikke hadde sett før, og det ble kun blåst kald luft i bilen. Jeg kontaktet Teslas servicesenter i Steinkjer. De tok inn bilen og undersøkte feilen. De konkluderte med at dette var en programvarefeil, og mente de hadde rettet feilen da vi fikk den tilbake 30. desember, sier Malmo.

Familien reiste videre, men da de igjen skulle hurtiglade bilen i Molde dagen etter (også dette på en Mer-lader), dukket feilmeldingen opp igjen. Og det kom kun kald luft.

– I Molde var det kun salgsavdelingen som hadde åpent. De viste ingen forståelse for problemet mitt – at vi var en familie på fem som var på vei hjem fra juleferie. Det burde være null problem for dem å ta inn bilen, og sørge for at jeg kunne fortsette i en bil der det faktisk var varme. Bilen vår burde det være mulig å ta inn, og sende til Stavanger senere med en biltransport, sier Malmo.

Slik så frontruten ut på deler av turen fra Molde til Stavanger. Merk at bildet er tatt da bilen sto i ro. – Noen vil kanskje referere til veitrafikklovens paragraf 23 om at jeg som fører er pliktet å ikke benytte kjøretøyet dersom det ikke er i forsvarlig stand. Men hva skal man gjøre når forsikringsselskap mente noe annet og man ikke får garanti for dekning av utlegg knyttet til slike hendelser? spør Malmo.

Fikk hjelp av forsikringsselskapet – til slutt

Da han kjøpte bilen, tegnet han også forsikring gjennom Enter, et Tryg-selskap.

– De mente bilen var kjørbar og ikke en sikkerhetsfare. Så heller ikke der var det noe å hente, sier den uheldige Tesla-sjåføren.

Mens kona klarte å finne to flybilletter hjem fra Molde 1. januar slik at hun og sønnen på fem år kunne fly hjem, måtte Malmo og hans to eldste døtre kle godt på seg, og kjøre den splitter nye bilen de 15 timene fra Molde til Stavanger.

– På det verste var det 6–7 minusgrader inne i bilen. Vi klarte det, men det er ikke å anbefale, sier Malmo.

I ettertid har han likevel fått hjelp av forsikringsselskapet – etter at Aftenbladet tok kontakt.

Ole Irgens er kommunikasjonssjef i Tryg forsikring.

– Vi beklager at kunden har hatt en dårlig opplevelse hos oss. Her burde vi ha vært mer proaktive og funnet en bedre løsning for vår kunde. Veihjelpsdekningen hos Enter skal dekke hjemtransport når en bil ikke er kjørbar. Denne bilen var kjørbar, men uten varmeapparat var det nok ikke forsvarlig å legge ut på kjøretur i Vinter-Norge. Vi dekker derfor utgiftene til flybillett for kundens ektefelle og sønn, og så skal vi selvsagt gå gjennom våre rutiner slik at andre kunder som havner i en tilsvarende situasjon, blir hjulpet på en bedre måte, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg til Aftenbladet. Enter er en del av Tryg forsikring.

15 minusgrader ute, og ingen varme i bilen.

– Litt for ivrige

Bilen ble levert inn på servicesenteret på Forus mandag morgen, og der sier Malmo at han har møtt stor forståelse. Tirsdag ettermiddag var feilen fikset.

– De kunne ikke annet enn å beklage behandlingen vi har fått, sier Malmo.

Og legger til: – Dette var ikke noen optimal opplevelse med en helt ny bil. Ellers er bilen helt fantastisk. Men jeg lurer litt på om de har vært litt for ivrige etter å få levert ut flest mulig biler før nyttår, sier Malmo.

Ut fra poster på sosiale medier, virker det som Tesla har oppdaget problemer med en hel rekke biler innenfor en serie med VIN-nummer (serienummer for biler). Noen eiere rapporterer at utlevering av bilen er blitt utsatt fordi det er oppdaget problemer med varmepumpen, mens andre har fått bilen innkalt til service selv om varmen ikke har sviktet ennå.

– For meg hadde dette vært en ikke-sak hvis det hadde skjedd i mitt nærområde. Men jeg er nok ikke den eneste som har kjørt på juleferie med ny bil, og opplevd noe lignende, sier Malmo.

Vigdis Haugland Asbjørnsen er styreleder i Tesla Owners Club Norway

– Produksjonsfeil

Tesla Owners Club Norway (TOCN) er en interesseorganisasjon for norske Tesla-eiere, med rundt 6300 medlemmer. De har også fanget opp varmetrøbbelet.

– Det er så vidt jeg forstår en produksjonsfeil på fabrikken i Berlin. Metallpartikler som ikke skulle vært der dras med rundt i systemet ved kraftig pådrag på varmeanlegget, sier TOCN-styreleder Vigdis Haugland Asbjørnsen til Aftenbladet.

– Så vidt jeg skjønner har Tesla identifisert problemet og gjort tiltak, men vi vet ikke hvor mange biler det dreier seg om. Tesla tester nå alle biler som skal ut til kunder for å forsøke å luke dem ut før leveranse, men det er ikke alltid at de klarer å finne alle med feil, sier styrelederen.

Tesla: – Ingen kommentar

Aftenbladet kontaktet Tesla for en kommentar til saken. Blant spørsmålene vi ønsket å stille var:

Hvor omfattende er problemene med defekte varmepumper?

Skjer dette fordi kvalitetskontrollen har sviktet på grunn av nyttår og nye moms-regler?

Hva synes dere om kundebehandlingen i denne saken?

Vil kunden bli kompensert på noen måte?

Svaret fra Tesla Norge var:

– Tesla ønsker ikke å kommentere saken.