Fortsatt fare for stengte fjelloverganger

I Oslo og Viken har mange veier og fortau vært speilglatte 2. juledag. Det er fortsatt fare for stengte fjelloverganger, melder Statens vegvesen.

Glatte veier, underkjølt regn og overvann skaper problemer i trafikken 2. juledag. Her har mannskaper fra Veivesenet ved Lysaker sperret av tre felt for å få vekk smeltevann fra veibanen.

26. des. 2022 09:05 Sist oppdatert nå nettopp

Noen har skullet dra hjem fra hytta, andre har måttet rekke julebord. 2. juledag var vanskeligere enn mange hadde ventet seg. Både på Øst- og Vestlandet har bilistene måtte bryne seg på såpeglatte veier.

Flere steder i landet har det i dag oppstått kollisjoner, veier er blitt stengt, og det har vært lange køer.

Nå begynner trafikken å normalisere seg på Østlandet, melder trafikkoperatør for Statens vegvesen, Hans Are Dahl.

– Det er veldig lite trafikk nå. Det er ikke noe grunnlag for å si at det er kø noe sted, sier han.

Ulykke på E6

Mandag ettermiddag rykket nødetatene i Oslo ut til E6 ved Karihaugen etter to trafikkulykker.

I en av ulykkene snurret en bil helt rundt, men kom seg tilbake på hjulene, ifølge politiet. Det ble store materielle skader på bilen, mens føreren ble lettere skadet. Det oppsto en stund lange køer som følge av uhellene.

Mandag kveld opplyser Statens vegvesen om at kjøreforholdene på E6 er bedre, men at det fortsatt er glatte veier nord for Mjøsbrua.

– Når man kommer nord for Gardemoen, er det litt mer sørpete og subbete. Kommer du opp til Mjøsbrua, blir det mer isdekke og vintervei, sier trafikkoperatør Dahl.

Speilglatt

Våte veier, is og slaps i veibanen førte tidligere i dag til glatte veier og svært krevende kjøreforhold flere steder. Også på de store veiene.

Men de største problemene var på de mindre fylkesveiene, fortalte Christofa Key-Nilsen fra Veitrafikksentralen øst til Aftenposten 14.30 mandag.

Bilde fra Godlia øst i Oslo mandag formiddag.

Meteorologisk institutts farevarsel fra søndag kveld advarte om fare for is i Oslo og deler av Viken og Innlandet på grunn av regn på kald bakke. Også i Agder ble det meldt om flere trafikkuhell som følge av glatte veier mandag ettermiddag.

Hardangervidda kan bli stengt

Flere steder kan veier bli stengt 2. juledag. Blant annet riksvei 7 over Hardangervidda. Den kan enten bli stengt eller få kolonnekjøring i løpet av kvelden 2. juledag.

– Det er stor fare for kolonnekjøring og stengt vei i løpet av kvelden og utover natten, opplyser Vegtrafikksentralen vest.

E134 Haukelifjell står også i fare for å bli stengt. Det er mandag kveld kolonnekjøring på denne veien.

Politiet: «Uforsvarlig å kjøre»

Tidligere på dagen måtte politiet rykke ut til Holmenkollveien etter at mange biler hadde satt seg fast eller kjørt i grøften.

– Ikke kjør bilen i det området nå hvis du ikke absolutt må, oppfordret politiet i Oslo på Twitter.

Kjøreforholdene var utfordrende på Holmenkollen.

En periode midt på dagen sperret politiet Holmenkollveien ved Ankerveien fordi det var uforsvarlig å kjøre der. Veien åpnet igjen etter at kommunen hadde strødd og saltet.

Totalt hadde fem biler kjørt i grøften og flere biler kom seg ikke opp eller ned på grunn av glatt veibane, ifølge politiet i Oslo.

E18 ved Fiskevollbukta, like ved grensen til Oppegård, kl. 09 mandag 2. juledag

Et godt råd

– Så hvis du skal rekke et fly eller noe annet er mitt råd å ha god tid, senke farten og skape sikkerhetsmarginen du trenger. I dag tror jeg det er et godt råd å holde fullt fokus på kjøringen, sier Andresen.

Hvert år skjer det rundt 75 ulykker med personskader i juletrafikken. I fjor jul omkom ingen i romjulstrafikken i Norge.