Værskifte skaper såpeglatte veier: Lange køer etter trafikkulykke på E6

I Oslo og Viken og sørover i landet er mange veier og fortau speilglatte. På E6 er det lang kø etter trafikkulykke.

Glatte veier, underkjølt regn og overvann skaper problemer i trafikken 2. juledag. Her har mannskaper fra Veivesenet ved Lysaker sperret av tre felt for å få vekk smeltevann fra veibanen.

26. des. 2022 09:05 Sist oppdatert nå nettopp

Hvis juleferien allerede er over, eller du bare er ute og kjører i dag, er det all grunn til å roe seg helt ned i trafikken: I store deler av landet er nemlig mange veier og fortau såpeglatte.

– Det er stedvis veldig vanskelige kjøreforhold. Med så glatte veier kan det bli vanskelig å få det veigrepet man forventer, sier Jeanette Andresen, trafikkoperatør for Statens vegvesen.

Det er meldt om glatte veier og utfordrende kjøreforhold mange steder i landet. På flere strekninger går trafikken kun i ett felt, på grunn av snø, is og oppsamlinger av slaps i det andre feltet.

Ulykke på E6

Mandag ettermiddag rykket nødetatene i Oslo ut til E6 ved Karihaugen etter to trafikkulykker.

I en av ulykkene har en bil snurret helt rundt, men er kommet seg tilbake på hjulene, opplyser politiet. Det er store materielle skader på en bil og førerer er lettere skadet, ifølge politiet.

Den andre ulykken viser seg å være en bil som hadde punktert.

Det har oppstått lengre køer som følge av ulykkene, opplyser politiet.

Speilglatt

Våte veier, is og slaps i veibanen fører til glatte veier og svært krevende kjøreforhold flere steder. Også på de store veiene. Men de største problemene er på de mindre fylkesveiene, sier Christofa Key-Nilsen fra Veitrafikksentralen øst.

– Akkurat nå er det mye trafikk ute. Det er særlig de mindre veiene som er utfordrende, hvor det har vært is og snø, sier hun til Aftenposten klokken 14:30.

Bilde fra Godlia øst i Oslo mandag formiddag.

Meteorologisk institutts farevarsel fra søndags kveld advarte om fare for is i Oslo og deler av Viken og Innlandet på grunn av regn på kald bakke.

Til tross for at det er blitt jobbet gjennom natten og gjennom dagen, så vil det være glatt på veien. Regn gjør at det som blir strødd og saltet blir skyllet bort, forklarer Key-Nilsen.

– Bør folk droppe å dra på julebord, hvis de må bruke bilen?

– Det er lurt å vurdere om man må ut i dag. På hovedveinettet er det stort sett greit, men det kan være glatt, svarer Key-Nilsen.

Hun advarer også mot at det enkelte steder er mye vann i veibanen, som igjen skaper utfordringer. Trafikkoperatøren oppfordrer alle til å planlegge reisen før du setter deg bak rattet.

– Særlig hvis du skal over en fjellovergang. Om du må ut, så kjør forsiktig og senk farten.

Hardangervidda kan bli stengt

Flere steder kan veier bli stengt 2. juledag. Blant annet riksvei 7 over Hardangervidda. Den kan enten bli stengt eller få kolonnekjøring i løpet av kvelden 2. juledag.

– Det er stor fare for kolonnekjøring og stengt vei i løpet av kvelden og utover natten, opplyser Vegtrafikksentralen vest.

Grunnen er sterk vind kombinert med snø.

– Skal du ned fra, eller over fjellet, anbefales du å kjøre nå, lyder oppfordringen fra Vegtrafikksentralen klokken 13:55.

Det er også fare for kolonnekjøring på E134 Haukelifjell og riksvei 9 Hovden-Haukeli. Det kan innføres på kort varsel, opplyser Vegtrafikksentralen sør.

Politiet: «Uforsvarlig å kjøre»

2. juledag er blitt utfordrende for flere. I Holmenkollveien måtte politiet rykke ut etter at mange biler hadde satt seg fast eller kjørt i grøften.

– Ikke kjør bilen i det området nå hvis du ikke absolutt må, oppfordret politiet i Oslo på Twitter.

Kjøreforholdene var utfordrende på Holmenkollen.

Like etter kl. 14 meldte politiet at de hadde sperret Holmenkollveien ved Ankerveien fordi det var uforsvarlig å kjøre der. Like før klokken 14:30 var veien åpnet igjen etter at kommunen hadde strødd og saltet.

Totalt hadde fem biler kjørt i grøften og flere biler kom seg ikke opp eller ned på grunn av glatt veibane, ifølge politiet i Oslo.

Legevaktlegen på glattisen

Einar Øian er lege på skadelegevakten i Oslo – og slapp akkurat unna å bli pasient på egen legevakt i morges:

– Jeg holdt på å falle tre ganger på vei til jobb. Det er skikkelig glatt. Men jeg reddet meg, ler han.

– Det har vært mye i natt, en god blanding av brudd og sårskader, og vi forventer mye mer i løpet av dagen og kvelden, og ikke minst til natten. Vi vet jo at dette er en dag der mange fester. Men akkurat nå er det morgenrolig. Folk er ennå ikke ute og går eller faller ennå, sier Øian.

– Hvordan er det med kø hos dere?

– Akkurat nå er det veldig lite kø, men rundt lunsjtider forventer vi mer pågang, sier han.

E18 ved Fiskevollbukta, like ved grensen til Oppegård, kl. 09 mandag 2. juledag

Krevende kjøreforhold

I Oslo og Viken er det meldt regn hele 2. juledag.

– I Innlandet er det kommet mest snø. Der er føret litt varierende. Det er det også lenger sør, med veldig vanskelige kjøreforhold pga. varierende nedbør, sier Andresen.

I morgentimene jobbet en brøytekolonne på E18 på Høvik i Bærum.

– Da kjører flere ploger i bredden, for ikke å skape snøkanter på hovedveien. Det kan være skummelt å kjøre inn i. Dette kan skape litt køer, sier Andresen, som selv har vært ute og kjørt på glatte veier i morgentimene.

Et godt råd

– Så hvis du skal rekke et fly eller noe annet er mitt råd å ha god tid, senke farten og skape sikkerhetsmarginen du trenger. I dag tror jeg det er et godt råd å holde fullt fokus på kjøringen, sier Andresen.

Hvert år skjer det rundt 75 ulykker med personskader i juletrafikken. I fjor jul omkom ingen i romjulstrafikken i Norge.