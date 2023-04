Varselskudd avfyrt mot mann som hogg etter politiet i Lier

Politiet løsnet varselskudd da en mann gikk til angrep med kniv i Lier sentrum tirsdag.

En mann gikk til angrep på politiet med en kniv tirsdag. Hendelsen skjedde i Lier.

11.04.2023 18:51 Oppdatert 11.04.2023 21:39

Politiet løsnet tirsdag varselskudd mot en mann som hogg etter dem dem med kniv i Lier sentrum. Mannen ble skadet av en politihund under pågripelsen, sier operasjonsleder Trond-Egil Groth til NRK.

En video publisert av TV 2, viser en mann som går løs på dekkene og rutene til en politibil. Når politibetjentene nærmer seg, stikker han kniven ut foran seg.

Ingen andre skal være skadet i hendelsen.

– Vi har avfyrt varselskudd, men ikke skudd mot mannen. Da vi ankom stedet, var han pågående med en stor kniv i hånden, sier operasjonsleder Trond-Egil Groth i Sørøst politidistrikt til VG.

Lokalavisen Drammens Tidende skriver at de har sett videoer der det ser ut til at politiet forsøker å kjøre på gjerningsmannen. Groth ønsker ikke å svare konkret på om politiet prøvde å kjøre på mannen.

Lettere skadet av politihund

Med pepperspray og tjenestehund fikk politiet kontroll på den lokale mannen i 30-årene. Han skal være lettere skadet, ifølge NRK. Mannen, som så vidt er kjent av politiet fra tidligere, er nå pågrepet.

– Han er sett til av ambulansepersonell og overtatt av helsevesenet. Så vil det bli tatt fortløpende vurdering på hva som skjer videre, sier Groth til Drammens Tidende.

Pågripelsen skjedde ved Fosskvartalet. Politiet skulle bistå helsevesenet på en velferdssjekk da patruljen ble truet av mannen med kniv.

Området er nå sperret av, og politiet gjennomfører vitneavhør.

Sperret av områder

Fosskvartalet ligger i Lierbyen og fungerer som kommunesenteret i Lier kommune, med blant annet bibliotek, politi, butikker og andre tjenester.

– Vi har sperret av hele området og etterforsker hendelsen blant annet ved å ta vitneavhør, opplyser Sørøst politidistrikt.

Ifølge Drammens Tidende er blant annet bankkvartalet, leiligheter, DNB, et treningssenter og biblioteket sperret av etter episoden.

En rekke personer ble vitne til det hele og blir nå avhørt av politiet.

– Det er et treningssenter like ved der det skjedde. Flere skal ha filmet hendelsen, så vi ønsker å komme i kontakt med dem for å sikre bevis, sier Groth.

Politiet sier til Drammens Tidende at de ikke har mistanke om at dette er noe mer enn en enkelthendelse.