Ektemann siktet for drap i Stjørdal

Mannen som er siktet for drapet på kvinnen som ble funnet død i Stjørdal var hennes ektemann. Begge var i 20-årene.

Krimteknikere jobbet på åstedet utover natten. Både den avdødede og siktede skal ha bodd i boligen. Vis mer

Publisert: 27.08.2023 09:46 Oppdatert: 27.08.2023 10:27

Det var mannen som nå er siktet som selv meldte seg til politiet lørdag kveld.

Politiet fikk melding om at en person var funnet død på en privat adresse i Stjørdal rundt klokken 20. Politiet bekrefter nå at avdøde og siktede var gift. Ingen av dem er kjente for politiet fra før.

Mannen som nå er er nå siktet for drap har forklart seg i avhør og later til å være innstilt på å samarbeide med politiet.

– Vi ønsker foreløpig ikke å si noe konkret om hva han forklarer og hvordan han stiller seg til straffskyld, av hensyn til vitnepåvirkning. Det vil fremover bli gjort flere avhør av mannen og kretsen rundt mannen og fornærmede i saken, sier påtaleansvarlig Thomas Berg i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Politiet kom til stedet i går kveld og startet krimtekniske undersøkelser. Vis mer

Vil ikke kommentere motiv

Det er pr. nå ingen andre mistenkte i saken enn den siktede mannen. I tillegg til avhør, vil det bli gjort flere kriminaltekniske undersøkelser og gjennomgang av elektroniske beslag i slpet av dagen.

– Av hensyn til etterforskningen er det for tidlig å si noe om dødsårsak og motiv for drapet. Den siktede mannen vil trolig fremstilles for fengsling i Trøndelag tingrett førstkommende mandag, sier påtaleansvarlig Thomas Berg.

Stjørdal kommune har iverksatt kriseteam og er i gang med oppfølgingsarbeid av de som er berørt.