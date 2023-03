Så ofte bør du smøre deg: Påsken kan bli kald, men solkremen må frem!

Nå må du finne frem solkremen igjen. Dette er smørerådene for påsken.

Solen står høyere på himmelen i påsken. Det betyr at du må smøre deg bedre med solkrem.

31.03.2023 11:58

Det er meldt godvær flere steder i påsken.

Her er åtte spørsmål og svar om solkrem, solbriller og UV-stråling:

1. Må jeg bruke solkrem i påsken?

Når solen begynner å stå høyere på himmelen, er solkrem viktig. Spesielt hvis du er i fjellet, og det er snø.

I påsken vil UV-indeksen UV-indeksenEt mål på hvor intens den ultrafiolette strålingen fra solen er. Måles vanligvis midt på dagen når solen står høyest på himmelen. variere mellom lav og moderat hvis det er sol: lav til moderat i parken uten snø i lavlandet og moderat på snødekte fjellvidder.

Det generelle rådet er å beskytte deg når UV-indeksen er 3 eller høyere. Men er du på sjøen eller ute i snøen i påsken, kan refleksen av sollys gjøre at du trenger solkrem og solbriller uansett.

Klær, solkrem og solbriller beskytter bra når det er moderat UV-indeks (3–5).

2. Hvor ofte bør jeg smøre meg?

Solkrem beskytter mot å bli solbrent. Men du må bruke nok og smøre deg ofte nok.

Man bør gjenta smøring annenhver time.

Det er ekstra viktig å tenke på nese, kinnben og toppen på hodet, der noen mangler hår.

3. Hvor høy faktor bør jeg bruke?

Rådene er å bruke minst faktor 30.

Mange smører på for tynt. Dermed blir beskyttelsen lavere enn faktoren tilsier. Derfor anbefales høy faktor.

4. Kan jeg bruke solkremen fra i fjor?

Mange kremer har en utløpsdato eller et lite krukkemerke som angir hvor mange måneder kremen kan holde seg etter at den er åpnet.

Hvis kremen lukter godt og ser grei ut, kan du fortsatt bruke den.

Alarm: Sol, nysnø og flotte vidder. Frem med solfaktor 30 og smør på nytt annenhver time.

5. Trenger jeg solkrem hvis det er kaldt?

Ja. Temperaturen har ikke direkte noe med UV-strålingen å gjøre. Solstrålene kan være intense selv om det er kaldt, og du ikke kjenner solen varme.

Selv om solen ikke er kommet veldig høyt på himmelen, stiger den raskt for hver dag. Derfor eksponeres huden like mye for strålene selv om det er kaldt.

6. Hva om det er overskyet?

Tykke skyer demper mye. Tynne skyer demper lite. Spredte skyer kan reflektere og dermed forsterke strålingen som når deg.

Man kan bli fristet til å ta av solbriller hvis det er overskyet, men det er likevel risiko for UV-stråling. Det anbefales solbriller uansett når man skal ut på skitur.

Selv på en helt overskyet dag kan opp mot 40 prosent av solstrålene nå gjennom skyene. Hvis du er lenge ute uten solbeskyttelse, kan du derfor oppleve å bli solbrent.

Sjekk UV-indeks (nilu.no) for å vite om du må beskytte deg.

Barn må smøres før de går ut. De er følsomme for skader på både øyne og hud.

7. Hva er viktig for de yngste?

Små barn er ekstra følsomme for skader av UV både på øyne og hud. Derfor er både solbriller og solkrem viktig. De bør beskyttes selv om UV-indeksen er lav, spesielt om oppholdstiden ute er lang.

Det er spesielt viktig å beskytte barn både fordi de har følsom hud, og fordi huden skal vare lenge. De bør smøres før de skal ut.

8. Hva er forskjellen på fjell og sjø?

Snøen reflekterer mye. Jo mer nysnø, desto mer reflektering. Da kommer strålingen fra solen og fra alle kanter. Det er særlig aktuelt på åpne vidder.

Sjø: Vann i seg selv reflekterer ikke UV-strålingen. Men krusninger på sjøen reflekterer. Dermed: Skal du på sjøen, må du beskytte deg.

Fakta Nyttige nettsider Sjekk hvor sterk strålingen er i dag på UV-indeksen. UV-varsling finnes her. Mer om beskyttelse mot stråling finner du her. Vis mer

Kilder: Lill Tove Nilsen (fagdirektør optisk stråling ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), Ellen M. Bruzell (Vitenskapskomiteen for Mat og miljø) og Kreftforeningen.