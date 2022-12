Overfylt silo skal ha gitt etter. To personer skadet.

To personer får helsehjelp etter at en silo har kollapset på Frogner på Romerike.

Mina Madeleine Nystuen Journalist

NTB

2. des. 2022 10:58 Sist oppdatert nå nettopp

Nødetatene er på plass etter at en silo fredag formiddag kollapset på Romerike. Området er ikke sikret, men nødetatene skal ha kontroll.

Hendelsen ble først omtalt som en eksplosjon. Klokken 11.08 skriver politiet på Twitter at det ikke er snakk om en eksplosjon, men en silo som har sviktet på grunn av vekten. Den var overfylt.

To personer er skadet, men tilstanden er ikke kritisk. De blir behandlet av helsepersonell.

To personer skadet

Til VG sier operasjonsleder Melissa Krag at alle i bygget nå er gjort rede for og at det ikke skal være snakk om farlig stoff.

Krag forteller at siloen tilhører en sementbredrift. Den er omtrent 40 meter høy. Da den kollapset, skal den ha flyttet en container opp til ti meter.

– En voldsom kraft, sier Krag til VG.

Politiet meldte om hendelsen 10.37.