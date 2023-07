Mener partiledelsen i Rødt tidlig blokkerte intern kritikk av Moxnes

Leder i Kristiansund Rødt er kritisk til at partiledelsen tidlig gikk ut med støtte til daværende leder Bjørnar Moxnes etter solbrilletyveriet. Flere mener Moxnes har mistet tilliten.

Fra da Bjørnar Moxnes møtte pressen etter Romerikes Blad (RB) meldte at han hadde stjålet et par solbriller på Gardermoen. Vis mer

Ett minutt over åtte mandag morgen fortalte Bjørnar Moxnes at han trakk seg som leder for Rødt.

Til Aftenposten forteller Bjørn Ove Hersdal, fylkestingsrepresentant for Rødt i Rogaland, at det bare har vært et tidsspørsmål før han måtte gå.

– Det har jeg sagt hele veien. Det er ikke stjelingen som er det verste, men alle bortforklaringene, sier han.

Kritisk til kretsen rundt Moxnes

Nå kommer det også kritikk mot håndteringen av solbrilletyveriet fra den øvrige ledelsen i Rødt. Stein Kristiansen, leder i Kristiansund Rødt, stiller seg kritisk til nærmeste politiske krets rundt den tidligere partilederen.

– Jeg ble provosert over at hans nærmeste ledsagere nesten med en gang rykket ut i mediene og uttalte at de hadde tillit til ham. Da ble det vanskeligere for ordinære medlemmer å uttrykke sin mening, sier han til Aftenposten.

Viktor Stein, lokallagsleder i Sømna, er også inne på denne problematikken.

– Ledelsen burde forstått alvoret og at det ikke var de som skulle konkludere. Da de konkluderte så tidlig, låste de debatten, sier han.

I en e-post til Aftenposten skriver Reidar Strisland, partisekretær i Rødt, at de hele tiden har vært opptatt av lytte til organisasjonen.

– Ledelsen har fra første stund invitert til dialog, og vi har brukt betydelig med tid og krefter på å holde kontakten med alle nivåer i partiet. Alle har vært invitert til å komme med sine synspunkter, skriver han.

Strisland legger til at av de som benyttet seg av denne muligheten, trakk et stort flertall i samme retning, og henviser til støtten ledelsen gikk ut med offentlig.

Bildet er fra overvåkingsvideoen der det kommer frem at Bjørnar Moxnes stjal et par solbriller til den nette verdi av 1199 kroner. Vis mer

Tilliten forsvant

Nå har imidlertid Moxnes trukket seg som Rødt-leder. Det overrasker ikke Hersdal.

– Du skal ha tillit. Den tar lang tid å opparbeide seg og rives vekk på et øyeblikk. Akkurat nå har han ikke tillit.

Det synet deler Stein i Sømna.

– At han gikk av, var det eneste naturlige. Politikere, og særlig partiledere, er ubetinget avhengig av tillit. Den har ikke Moxnes i dag, sier han.

Stein legger til at det er en forferdelig trist sak at Moxnes måtte gå.

– Han skal krediteres for veldig mye som har kommet partiet til gode. Han har veldig lenge vært en god partileder, sier han.

Stein Kristiansen, leder i Kristiansund Rødt, har vært klar på fra dag én at Bjørnar Moxnes måtte trekke seg som partileder. Vis mer

Partiet større enn enkeltpersonen

Stortingsrepresentant for Rødt, Mímir Kristjánsson mener det er trist at Moxnes måtte gå av.

– Bjørnar har betydd mye for Rødt og meg personlig. Men partiet er større enn en enkeltperson. Nå har vi en ny partileder, sier han.

I dag handlet dagen om to ting, ifølge Kristjánsson:

– Han har gått av, og Rødt har fått ny leder. For partiets del handlet det om den nye lederen og ikke Bjørnar.

Marie Sneve Martinussen er en god leder for Rødt, mener han. Hun har vært med å bygge partiet sammen med Moxnes, og Kristjánsson håper hun sitter lenge.

Det er mulig at Moxnes får en politisk fremtid, men det er vanskelig å spå tiden videre, sier Kristjánsson.

– Når slike skandaler står på, så virker det som det viktigste i verden. Jeg tror det finnes rom for tilgivelse.

Stortingsrepresentant for Rødt, Mímir Kristjánsson mener det er trist at Moxnes må gå av. Vis mer

– Tror han kunne fortsatt

André Heggheim, fylkestingsrepresentant for Rødt i Vestfold og Telemark, er av en annen oppfatning enn sine partikolleger.

– Jeg tror han kunne fortsatt. Men føltes det riktig for han å gå, så er det jo vanskelig å stille spørsmål ved, sier han til Aftenposten.

Også han er klar på at det kunne vært håndtert på en annen måte.

– Det er jo håndteringen som har gjort saken vanskelig.

Heggheim legger til at tiden vil vise om Moxnes har en fremtid.

– Han forsvinner ikke.

Moxnes’ fremtid

Stein, Kristiansen og Hersdal tror alle han kan ha en politisk fremtid.

– Han skal sitte på stortinget i to år til, og det skal være rom for tilgivelse. Jeg regner med at han kan fortsette som politiker, hvis han selv ønsker det, sier Hersdal.

Han legger til at dette alltid vil hefte med ham, og at han nok ikke kan forvente et lederverv.

– Man skal aldri si aldri, men det skjer i hvert fall ikke i nærmeste fremtid, tror Hersdal.

Kristiansen i Kristiansund sier han tror Moxnes vil gjenvinne tilliten.

– Han har vært en dyktig representant for Rødt, og vi setter ikke en strek over det. Vi skal ikke gå fra den ene ytterligheten til den andre, sier han.

Stein sier Moxnes har kvaliteter som partiet har hatt og kan ha nytte av i fremtiden.