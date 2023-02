Toppbyråkrat ropte i telefonen: «Hva faen er dette her, da?!»

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal se på den kommersielle driften av norske velferdstjenester. Det er høy temperatur i dette utvalget.

Departementet tvilte på at telefonsamtalen fra en av deres ekspedisjonssjefer var trakasserende. Nå kan Aftenposten avsløre hva som ble sagt.

03.02.2023 12:15

Et regjeringsutvalg slår sprekker, avdekket Aftenposten nylig.

Flere medlemmer av det såkalte avkommersialiseringsutvalget avkommersialiseringsutvalgetRegjeringsoppnevnt utvalg som skal utrede den kommersielle driften av norske velferdstjenester. Utvalget skal levere utredningen til Kommunal- og distriktsdepartementet innen 20. juni 2024. truer med å trekke seg. De er spesielt opprørt over håndteringen av en intern konflikt.

Og en omstridt telefonsamtale. I samtalen snakker et utvalgsmedlem med en ekspedisjonssjef ekspedisjonssjefDen nest høyeste stillingen i et departement. Kan også kalles avdelingssjef. Ekspedisjonssjefen sorterer under departementsråden som er den øverste embedssjefen. Departementsråden er direkte underlagt statsråden. i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). I etterkant ble samtalen blant annet omtalt som et «maktovergrep».

Departementsråd Petter Skarheim sa onsdag forrige uke at han ikke hadde noen formening om denne telefonsamtalen var trakasserende.

– Og det tror jeg ikke veldig sterkt på, sa Skarheim.

I dag kan Aftenposten avdekke mye av innholdet i samtalen.

