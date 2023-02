Ny studie: Omfanget av alvorlig vold og voldtekt har økt siste tiår

Fire av ti voksne i Norge har vært utsatt for alvorlig vold, viser ny studie. Omfanget av vold og voldtekt i befolkningen har økt det siste tiåret.

Svært mange nordmenn opplever alvorlig vold i løpet av livet, ifølge en ny rapport. Kvinner er spesielt utsatt, og risikoen for psykiske helseproblemer er stor. Illustrasjonsbilde.

28.02.2023 09:00 Oppdatert 28.02.2023 09:58

En ny rapport kartlegger omfanget av vold og overgrep blant voksne i Norge. Den legges frem på en pressekonferanse tirsdag.

Det er nesten ti år siden forrige undersøkelse i 2014.

Utviklingen går feil vei:

Det siste tiåret ser det ut til å ha vært en økning i omfang av fysisk vold, partnervold og voldtekt i Norge.

Denne økningen har i størst grad rammet kvinner og de yngste aldersgruppene.

Over 50 prosent flere kvinner rapporterte at de hadde opplevd voldtekt siden forrige rapport. I den yngste aldersgruppen (18–29 år) var omfanget over det dobbelte sammenlignet med i 2014.

I undersøkelsen svarer i alt 23 prosent av kvinnene at de i løpet av livet har vært utsatt for voldtekt ved makt eller tvang, for sovevoldtekt, eller om de ble utsatt for overgrep før de fylte 13 år.

– Det er oppsiktsvekkende høyt, og høyere enn vi regnet med å finne. Vi ser at den rapporterte økningen i alvorlig vold gjelder spesielt for voldtekt ved makt og tvang, sier forsker Maria Teresa Grønning Dale ved NKVTS til NTB.

Forsker Maria Teresa Grønning Dale ved NKVTS har vært sentral i arbeidet med rapporten.

– Er vold blitt normalt?

Forskerne ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) fastslår at omfanget av den alvorlige volden er bekymringsfullt.

40 prosent av de som har svart, oppgir at de er blitt utsatt for alvorlig fysisk vold. Dette gjelder for nesten halvparten av alle mennene i undersøkelsen, som er mer utsatt for denne typen vold enn det kvinner er.

Flere kvinner enn menn ble imidlertid utsatt for gjentatte tilfeller av alvorlig fysisk vold.

«En nokså stor andel av den norske befolkningen har opplevd vold og overgrep i løpet av livet. Da er det nærliggende å spørre om dette nærmest er å betrakte som et normalfenomen», skriver forskerne.

Verst for kvinnene

For både kvinner og menn rammer volden hardt.

Men kvinner er oftere enn menn utsatt for vold i nære relasjoner. Det innebærer gjerne at volden er skjult og gjentagende. I tillegg utsettes kvinner oftere for den seksuelle volden. Den regnes som særlig alvorlig, blant annet fordi stigmatisering og skam ofte er knyttet til overgrepene. Og risikoen for psykiske helseproblemer er stor.

«Kjønnsforskjellene som avdekkes i denne studien, understøtter at vold mot kvinner fortsatt utgjør et likestillingsproblem», konkluderer forskerne.

Det ble rapportert høyere forekomst av flere av de mest alvorlige voldstypene hos kvinner enn det ble i den forrige studien. Det er bekymringsfullt og støtter opp om at det er et behov for ytterligere tiltak, mener forskerne.

Fakta Rapportens nøkkeltall om voldtekt: 14 prosent av kvinnene og 2 prosent av mennene har vært utsatt for voldtekt ved makt og tvang.

1 av 5 kvinner var utsatt for voldtekt ved makt eller tvang, sovevoldtekt eller begge (tilsvarende 3 prosent for menn).

Mange var svært unge da de ble voldtatt: Halvparten av de utsatte for voldtekt ved makt og tvang var under 18 år.

5 prosent av kvinnene og 3 prosent av mennene har hatt seksuell omgang med en som var vesentlig eldre før de fylte 13 år.

Kvinner var mer utsatt for alle typer seksuelle overgrep, inkludert voldtekt, enn menn.

De fleste kjente overgriperen fra før. Vis mer

Digitale seksuelle krenkelser kartlagt

Studien kartlegger også digitale seksuelle krenkelser. Det var ikke med i forrige undersøkelse, men er blitt mer aktuelt siden da, ifølge forskerne.

Én av 20 oppgir at de har vært utsatt for digitale seksuelle krenkelser. Begge kjønn er omtrent like mye utsatt.

Menn utsettes i likt omfang som kvinner for trusler om deling av seksuelt bildemateriale av dem.

Mens kvinner i noe større grad har opplevd at bilder faktisk er blitt delt av dem, eller at de er blitt filmet eller tatt bilde av under en seksuell handling mot sin vilje.

Fakta Alvorlig fysisk vold: Nesten 40 prosent av respondentene har vært utsatt for minst én type alvorlig fysisk vold etter fylte 18 år, dette gjaldt for nesten halvparten av mennene.

3 av 4 menn og 1 av 4 kvinner sa det var ukjente utøvere av alvorlig vold.

De fleste har vært utsatt for vold fra menn.

Flere kvinner enn menn var redde for å bli skadet eller drept etter alvorlig fysisk vold, mens flere menn rapporterte fysiske skader.

Kvinner var utsatt flere ganger enn menn.

Alvorlig fysisk vold fra kjæreste, partner eller tidligere partner var mye mer vanlig for kvinner. Vis mer

Politiet: Lite kjennskap til vold og voldtekt

Få av dem som ble utsatt for alvorlig fysisk vold eller seksuelle overgrep opplevde at utøveren ble dømt, selv i tilfeller der volden var kjent for politiet.

Politiet hadde kjennskap til volden hos kun én av fem av de utsatte for voldtekt, sovevoldtekt og/eller digitale seksuelle krenkelser.

Det samme gjaldt én av tre av dem som var utsatt for alvorlig fysisk vold. De hyppigst rapporterte årsakene til å ikke anmelde, var at volden ikke oppleves som alvorlig nok, at man ikke ønsker å involvere politiet og mulige negative psykososiale konsekvensene av å anmelde.

Kun et mindretall var til medisinsk undersøkelse eller behandling de første dagene eller ukene etter å ha vært utsatt for alvorlig vold. Under halvparten av de utsatte hadde noen gang snakket med helsepersonell om volden.