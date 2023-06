Test av nødvarsel på mobil 14. juni: Dette må du vite om det nye varslingssystemet

Det er ikke lenger bare Sivilforsvarets tyfoner som vil ule. Nå kommer nødvarsel til mobilen din.

Omtrent slik vil det nye nødvarselet se ut på mobilen din, ifølge DSB. Vis mer

To ganger i året har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) testet de såkalte tyfonene tyfoneneTyfonene er trykkluftdrevne horn som lager en høy lyd. Varslingsanleggene kan brukes både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare. rundt omkring i landet.

De kraftige trykklufthornene plassert på strategiske steder og bygninger i hele landet. Med sin karakteristiske uling har de varslet befolkningen om å «søke informasjon». Signalet består av tre serier med tuting med ett minutts opphold mellom seriene.

Men som Aftenposten tidligere har omtalt: Rundt 2,2 millioner mennesker bor et sted som gjør at de ikke hører lyden fra tyfonene.

En tyfon, på folkemunne kalt flyalarm, på taket av Østbanehallen i Oslo. I fredstid tester Sivilforsvaret alle landets tyfoner to ganger i året, klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni.

Derfor har DSB nå fått på plass en mer moderne løsning som et supplement til den gamle kaldkrigsteknologien. Det kalles Nødvarsel.

Når varslingssystemene testes mellom klokken 11.55 og 12.10 onsdag 14. juni, vil også mobiltelefoner og andre digitale dingser i hele landet ta del i kakofonien.

Dette må du vite om det som skjer:

🔊 Nødvarsel kommer til å gi mye lyd

Varslingen innebærer at mobiltelefonen din vil spille av en høy varslingslyd i rundt ti sekunder og vibrere. Samtidig vil det vises et tekstvarsel på skjermen.

Det skjer samtidig som tyfonene også testes.

Dersom du befinner deg et sted med mange mobiltelefoner og med tyfonanlegg i nærheten, kan det bli noen ganske høylytte minutter.

USA har hatt en lignende løsning i bruk i mange år. Denne videoen gir et innblikk i hvordan det høres ut der:

⛔ Nødvarsel overstyrer alt annet på dingsen din

Det hjelper ikke om du har satt telefonen på lydløs. Så lenge den er påslått og koblet til mobilnettet (gjennom 4G eller 5G) vil den ule.

Dersom du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i god tid før og etter kl. 12 den 14. juni.

📱 Både mobiler og smartklokker kan varsle, men de må oppdateres

Ifølge DSB kan disse enhetene motta Nødvarsel:

Android-telefoner med operativsystem Android 11 eller nyere

Smartklokker og -telefoner som har Android GO støttes fra Android 13 og nyere

Appletelefoner som er Iphone 8 eller nyere og som er oppdatert med IOS 16.2 eller nyere

Apple Watch som er oppdatert med watchOS 9.2 eller nyere

Smartklokker som bruker Wear OS (dette er blant annet klokker fra Samsung, Google, Fossil og TicWatch)

DSB understreker at man må ha riktig programvare for at varslet skal fungere.

– I Danmark gjennomførte de nylig en tilsvarende test. Da var det mange som ikke fikk testen fordi de ikke hadde oppdatert telefonene sine. Så husk å oppdatere telefonen din før varslingsprøven, sier DSB-direktør Elisabeth Aarsæther i en pressemelding.

📣 Mest interessert i den analoge varianten? Her er din nærmeste tyfon:

I kartet nedenfor kan du se hvor alle landets 1274 tyfoner står utplassert. Zoom ut for å se hele Norge.