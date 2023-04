Politiet etterforsker trusler om skoleskyting i Hamar

En elev ved Børstad ungdomsskole på Hamar skal ha truet med å gjennomføre en skoleskyting. Det skulle skje i dag.

Hamar politistasjon, der operasjonssentralen fikk meldingen mandag morgen.

24.04.2023 13:09 Oppdatert 24.04.2023 13:27

Mandag morgen fikk politiets operasjonssentral på Hamar en melding om at en elev ved Børstad ungdomsskole skulle ha hatt planer om å utføre skoleskyting. De vil ikke si om det var elever eller ansatte som varslet politiet.

– Den skoleskytingen skulle gjennomføres i dag, sier politiadvokat Julie Dalsveen ved Innlandets politidistrikt til Aftenposten.

Politiet rykket ut til skolen der eleven som skal ha fremsatt truslene befant seg.

– Vi jobber nå med å avklare hvor meldingen kom fra, hvor den eventuelt skal ha blitt fremsatt og hvem som skal ha hørt og sett noe. Så må vi komme tilbake til om det rent faktisk er fremsatt noen trusler, sier Dalsveen.

Politiet vil ikke si hvor gammel vedkommende er eller hvilket trinn han går på, kun at han er under strafferettslig lavalder. Det vil si under 15 år.

De vil heller ikke si om trusselen skal ha blitt fremsatt muntlig eller på et sosiale medium.

På spørsmål om elevens telefon er beslaglagt, svarer politiet at de ikke kan kommentere dette.

– Men det er naturlig å se på tekniske spor i etterforskningen, sier politiadvokaten.

Da politiet ankom skolen, var det ingen pågående trusselsituasjon. Det er heller ikke blitt funnet noe våpen. Eleven befant seg på skolen, og politiet gjennomfører samtaler med vedkommende og vitner.