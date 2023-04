LO og NHO er enige. En unødvendig streik er over, mener NHO.

LO og NHO er enige om en avtale. Et historisk godt resultat, sier LO-lederen. Men hun kan ikke love reallønnsvekst til alle.

NHO-leder Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik møtte mediene torsdag ettermiddag for å fortelle mer detaljert om enighetene mellom de to streikende partene.

20.04.2023 15:21 Oppdatert 20.04.2023 17:55

Saken oppdateres.

LO og NHO er enige om en avtale som avblåser streiken. Dermed skal 22.500 arbeidstakere tilbake på jobb klokken 06 fredag morgen.

– For oss så er dette et historisk godt resultat, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-lederen mener resultatet vil bidra til å øke kjøpekraften og sikrer et godt tillegg til de med lavest lønn. Dette viser nytten av å streike, sier LO-lederen.

Følsvik sier derimot at det er umulig å garantere at alle LOs medlemmer får reallønnsvekst.

Den første storstreiken i et mellomoppgjør mellomoppgjør Et mellomoppgjør er forhandlinger der det forhandles kun om lønn. I motsetning til et hovedoppgjør, der det også kan forhandles om tariffavtalen.siden 2. verdenskrig er dermed over.

Dette ble resultatet

I avtalen er det fremdeles en ramme på 5,2 prosent, som var det siste forslaget som ble lagt frem før LO brøt søndag. Det får Aftenposten opplyst av flere kilder.

Hovedpunktene i oppgjøret:

Det generelle tillegget blir på 7,5 kroner i timen. Dette utgjør 2,1 prosent av rammen og er 0,2 prosent høyere enn det som lå i Riksmeklerens skisse søndag

Det er også enighet om et høyere lavlønnstillegg. Dette økes fra 2 til 3 kroner.

Lavlønnsoverenskomstene, der gjennomsnittslønnen er under 490.000 kroner, får 4 kroner mer i timen i tillegg til det generelle tillegget.

Anslaget for de lokale lønnstilleggene justeres ned.

LO, NHO og Riksmegleren kunne torsdag ettermiddag si at streiken er over.

NHO: En unødvendig streik er over

NHO-direktør Ole Erik Almlid er også glad for at det han og NHO har kalt «en unødvendig streik» er over.

– Ikke en time har vi ønsket streiken. Den har vært unødvendig. I morgen er vi tilbake på jobb og er i en situasjon hvor vi ikke har streik i Norge.

– Reallønnsvekst for alle

Skulle alle fått reallønnsvekst måtte de generelle tilleggene vært høyere enn anslått prisvekst, som er på 4,9 prosent. Det ligger ikke inne i enigheten mellom partene.

Følsvik sier torsdag at hun ikke garantere dette for alle. Hun tror likevel medlemmene vil være fornøyd.

– Jeg tror de aller fleste av medlemmene våre blir godt fornøyd med dette resultatet, sier LO-lederen til Aftenposten.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av LOs forhandlingsutvalg, sier hun.

– Hvor langt unna er dette en full seier?

– Jeg vil kalle dette en full seier. Tillegget som er blitt gitt til de med lavest lønn er det høyeste tillegget som er gitt. Vi finner ikke så gode tillegg gitt noen gang, svarer Følsvik.

Tillegget for de med lavest lønn, som fikk det høyeste tillegget, får 11,50 kroner i timen. Noe som Følsvik beskriver som historisk.

YS fortsatt i streik

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud sier til NTB at de ikke har kommet til en enighet med NHO ennå.

Dermed fortsetter de å streike.

Fra mandag har 24.000 arbeidstagere fra LO og YS vært tatt ut i streik, hvorav 1500 fra YS.

Fredag var det planlagt en opptrapping av streiken. Da skulle LO og YS ta ut henholdsvis 15.000 og 504 til i streik.