Streiken er over - møter pressen klokken 17 i ettermiddag

LO og NHO er enige om en avtale. Dermed vil de 22.500 LO-streikende være tilbake på jobb fredag morgen.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

20.04.2023 15:21 Oppdatert 20.04.2023 16:37

LO og NHO er enige om en avtale som avblåser streiken. Det bekrefter LO i en pressemelding. Dermed skal arbeidstakerne tilbake på jobb klokken 06 fredag morgen.

Bekreftelsen kommer etter at Aftenposten og en rekke medier, basert på anonyme kilder, meldte at streiken er over. Det var TV 2 og VG som først meldte nyheten.

I avtalen er det fremdeles en ramme på 5,2 prosent, som var det siste forslaget som ble lagt frem før LO brøt søndag. Det får Aftenposten opplyst av flere kilder. Det skal være enighet om et høyere kronetillegg til lavtlønte innenfor rammen. Det betyr også at anslaget for de lokale lønnstilleggene justeres ned.

Det blir reallønnsvekst for alle, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum til NTB.

Det blir pressekonferanse på riksmeklers kontor om storstreiken klokken 17, opplyser LO. Der møter LO-leder Peggy Hessen Følsvik, NHO-leder Ole Erik Almlid og riksmekler Mats Ruland.

Fra mandag har 24.000 arbeidstagere fra LO og YS vært tatt ut i streik, hvorav 1500 fra YS.

Fredag var det planlagt en opptrapping av streiken. Da skulle LO og YS ta ut henholdsvis 15.000 og 504 til i streik.

Det er ikke kjent hva som ligger i forslaget, som ifølge NTBs kilder har kommet fra NHO etter at partene har vært i kontakt med Riksmekleren.