– Vi er fortsatt på stedet med kriminalteknisk enhet og gjør åstedsundersøkelser. Foreløpig er det ingenting som tyder på at det er et økt trusselnivå, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt rundt klokken 19.20 lørdag.

Politiet meldte lørdag rundt klokken 16 at de har rykket ut til justisminister Tor Mikkel Waras hjem etter funn av en konvolutt med innhold som kan være truende. Politiet bekrefter nå at det er snakk om verbale trusler i brevet, ikke gjenstander.

– Innholdet er truende og skrevet i tekst, sier Grøttum.

Fjerde gang på kort tid

Dette er fjerde gang på rundt tre måneder at justisministeren opplever hendelser som kan oppfattes som trusler. I begynnelsen av desember ble bilen og boligen tagget med hakekors og ordet «rasist», og det var mistanke om at noen prøvde å tenne på bilen hans. 17. januar var det branntilløp i søppelkassen på adressen. 13. februar ble det meldt om funn av brennbar væske under bilen hans.

– Det er ikke noe som tyder på at dette medfører endringer i trusselbildet mot justisministeren. Men vi har som kjent flere hendelser tidligere og undersøker om de kan ha noen sammenheng. Vi ser alvorlig på at det skjer og at det skjer flere ganger.

Politiet sendte først sin bombegruppe til stedet.

– Vi sendte bombegruppen for å gjøre undersøkelser av et bredere spekter. Noen ganger er bombegruppen det hensiktsmessige, andre ganger er det andre enheter, sier Grøttum.

Politiet er hos Justisministeren i forbindelse med funn av en konvolutt med innhold som kan oppfattes som truende. Vi vil foreta nødvendige undersøkelser, og etterforske hendelsen — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 2, 2019

PST avventer politietterforskningen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) forteller at de er godt orientert om hendelsen, men at det i første omgang er Oslo-politiet som håndterer den.

– Vi vil naturlig nok se denne hendelsen opp mot tidligere hendelser med tanke på den pågående etterforskningen, sier seniorrådgiver Annett Aamodt i PST i 16-tiden lørdag.

– Mistenker dere at det er de samme gjerningspersonene som står bak?

– Det kan jeg uttale meg om, svarer Aamodt.