Ny mann siktet etter narkosmugling med småfly

Ifølge Romerikes Blad skal mannen ha blitt pågrepet i Oslo onsdag denne uken. Han fremstilles for varetektsfengsling i Romerike tingrett fredag.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, opplyser mannens forsvarer, Thor Bache-Wiig, til Romerikes Blad.

Mannen i 30-årene skal være bosatt i Oslo, og han skal være tilknyttet en utelivsprofil som også er siktet i saken.

– Jeg kan ikke gå inn på detaljer rundt mistankegrunnlaget, men politiet mener det er en forbindelse mellom narkotikaen i flyet og mannen som nå er siktet, opplyser politiadvokat Kristina Emilie Brusgaard i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Mandag 8. oktober landet et småfly på Kjeller uten landingstillatelse. Tollerne sto klare på Kjeller flyplass da flyet som kom fra Tyskland landet. I flyet ble det funnet 50 kilo hasj og et stort antall piller, og tre tyskere ble umiddelbart pågrepet og senere varetektsfengslet. To nordmenn ble i etterkant av beslaget pågrepet og siktet i saken, og én av disse ble varetektsfengslet.