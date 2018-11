Dette skjer på KrFs landsmøte i dag

Aftenposten følger debatten minutt-for-minutt hele dagen, til langt på kveld.

Trolig vil vi få et endelig svar klokken 1830.

Her er dagens høydepunkter:

11.00: Landsmøtet starter.

Kort tid etter åpningen skal partileder Knut Arild Hareide holde sitt livs viktigste tale på et landsmøte. Han må overtale minst fem delegater om å skifte side og stemme for at KrF bør søke regjeringssamarbeid med Ap og Senterpartiet.

Deretter skal nestleder Kjell Ingolf Ropstad i sin tale for at KrF bør gå inn i dagens regjering.

De får 20 minutters taletid hver.

Deretter får Hans Fredrik Grøvan ti minutter til å argumentere for at KrF bør fortsette i opposisjon.

Klokken 12.15 starter debatten som varer frem til 18.30, kun avbrutt av lunsj.

Landsmøtet blir avsluttet etter avstemningen. Da vil vi få svar på om KrF går til høyre og venstre.

Straks etter landsmøte er hevet vil sentralstyret og stortingsgruppen samles.

Statsminister Erna Solberg og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har varslet av de vil kommentere utfallet kort tid etter resultatet er klart.

Dagen avsluttes med debatt på NRK klokken 22.25.