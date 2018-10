Mann tiltalt for å ha mishandlet samboeren i fire dager

Ifølge tiltalen er det snakk om én enkelt voldshendelse, men denne strekker seg over hele fire dager, skriver Stavanger Aftenblad.

36-åringen, som er bosatt i Stavanger, er kjent for politiet fra tidligere, men han er aldri dømt for lovbrudd av denne typen.

Det hele startet i mars i fjor da 36-åringen skal ha begynt en fire dager lang voldsepisode der samboeren blant annet skal ha blitt slått, skåret med barberblad, brent med sigaretter, stukket med kniv og tvangsklippet. Ved minst én anledning skal han også ha hindret henne i å forlate leiligheten.

Påtalemyndigheten mener også å kunne føre bevis for at tiltalte tvang fornærmede til å se på at han tok livet av katten hennes, skriver avisen.

Aktor har varslet at det vil bli lagt ned påstand om at 36-åringen overføres til tvungent psykisk helsevern. Dette fordi sakkyndige mener at han var psykotisk i gjerningsøyeblikket, noe som betyr at han ikke kan dømmes til fengselsstraff.

Saken kommer opp for Jæren tingrett i begynnelsen av januar. Det er satt av tre dager til saken.