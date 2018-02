Slimtrend fører til at linsevæske rives bort fra apotekhyllene. – Kan være farlig, advarer Optikerforbundet

– Vi har solgt tre flasker bare i formiddag, sier Veronica Rezaie.

Hun er apotekmedarbeider på Apotek 1 i Grensen i Oslo og viser frem en stor flaske med kontaktlinsevæske. Etterspørselen etter væsken som skal brukes til å desinfisere linser økte kraftig i høst, og er fortsatt stor.

På apoteket er de ganske sikre på at mange bruker den til noe helt annet enn linsepleie.

– Ofte er det barn som spør etter det, og da regner vi med at de skal bruke linsevæsken til å lage slim, sier Rezaie.

Populært å lage hjemme

Mens det tidligere har vært vanlig å kjøpe ferdiglaget slim på lekebutikker, ble det i fjor svært populært å lage slimet hjemme. «Lage slim» var det «hvordan»-søket nordmenn googlet mest i 2017. Oppskriftene barn finner på nett varierer, men ingrediensene lim, barberskum, fuktighetskrem og linsevann går igjen i de fleste av dem.

Apotekmedarbeider Rezaie forteller at de et par ganger har gått helt tom for linsevæske, og at de den siste tiden har bestilt flere flasker enn de pleier.

– Vi vil jo helst at folk skal bruke linsevæsken til det den er til, men for oss er ikke dette et stort problem, sier hun.

På Brilleland litt lenger opp i gaten ser de den samme tendensen.

– Fra sensommeren i fjor har vi hatt stor etterspørsel etter linsevæske, og det er ofte barn som spør etter det. Det har gått fint så langt, men vi merker at vi må bestille nye flasker oftere enn før, sier optikerassistent Jan Inge Bjellerås.

Stenersen, Tor

Les også: Oslo kommune gruset gammel rekord: – Vi har aldri før strødd så mye

– Problematisk

Norges Optikerforbund er kritisk til trenden.

– Det er problematisk fordi vi er usikre på hva om kan skje når barn går i kjøkkenskapet og blander sammen ting derfra med medisinske produkter, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo.

Han forteller at Optikerforbundet siden NRK omtalte trenden i høst har fått flere henvendelser fra bekymrede foreldre.

– De har barn som har fått svie i huden etter å ha brukt linsevæske og andre stoffer til å lage slim. Flere har vært sinte fordi barna har fått kjøpe linsevæske uten å ha med seg foreldre.

Haugo forteller også om episoder der foreldre har krevd å få pengene tilbake fra selger, fordi barna deres har fått kjøpe linsevæske alene.

Morten Uglum / Aftenposten

– Skal brukes til å rense linser

Det finnes ulike typer linsevæske, og noen av dem inneholder stoffet hydrogenperoksid. Haugo mener det er svært viktig at foreldre sørger for at barn ikke bruker denne typen.

– Det kan være farlig. Er man uheldig, kan man i ytterste konsekvens få en øyeskade dersom man bruker den feil, sier han.

– Vår holdning er at kontaktlinsevæske skal brukes til det den er til: å rense linser.

Optikerforbundet mener apotek og brilleforretninger som selger linsevæske har et ansvar for å informere om bruken av den.

– Kommer det en syvåring og vil kjøpe en flaske, bør man sette seg ned og ta en prat for å forklare hva dette egentlig er og hva det skal brukes til.