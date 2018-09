Fridykker meldt savnet utenfor Bergen

Den unge mannen skal ha blitt savnet ved 10.15-tiden søndag formiddag. Han var ute i båt for å drive fridykking da han ikke kom opp til overflaten som ventet.

– Han hadde gått ned i vannet koblet til en line, men hadde frigjort seg fra lina. Han kom ikke opp og da ble det slått alarm, sier vakthavende redningsleder Jan Lillebø ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) til NTB.

HRS ble varslet om saken klokken 11.38 og satte i verk et stort apparat for å lete etter den unge dykkeren. Dykkere fra brannvesenet er på stedet og driver både overflatesøk og dypere dykk. To helikoptre, et redningshelikopter og et ambulansehelikopter, samt to redningsskøyter leter sammen med en rekke andre båter i området i Lurefjorden.

Ifølge avisa Nordhordland var fridykkeren alene ute i vannet, mens faren sto på land. Det var han som slo alarm da sønnen ikke kom opp fra vannet.