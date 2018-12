Torsdag sirkulerte to videoer på sosiale medier, som skal kunne knyttes til drapene på de to kvinnene.

Først dukket en meget brutal video opp i sosiale medier, som angivelig skal vise drapet på en av kvinnene. Torsdag ettermiddag dukket det opp en ny video, på en Twitter-konto som ble slettet torsdag kveld. Den viser fire menn, som ifølge den marokkanske avisen Moroccoworldnews avgir sitt løfte til lederen av IS. Ifølge den marokkanske avisen skal de fire være mennene som er pågrepet for drapet. Dette er ikke bekreftet.

I en erklæring torsdag kveld fastslår statsadvokaten i Rabat at det sentrale marokkanske etterforskningsbyrået BCIJ etterforsker om videoen med de fire mennene er autentisk.

BCIJ skal ha funnet ut at «den publiserte videoen ble filmet forrige uke, før de aktuelle kriminelle handlingene ble begått», skriver Moroccoworldnews.

I videoen, som torsdag ble delt på Twitter, truer de fire mennene med å utføre angrep, opplyser den marokkanske påtalemyndigheten.

Norsk og dansk politi kjent med video

Axel Due, kommunikasjonsrådgiver i Kripos, sier til Aftenposten at de er kjent med videoen av de fire mennene.

– Den er en del av tipsene vi har fått inn i løpet av dagen. Vi holder på å gjennomgå materialet, men vi kan ikke på dette tidspunktet si noe om autentisiteten til videoen, sier Due torsdag kveld.

Den danske etterretningstjenesten PET er, sammen med Rigspolitiet, i gang med å analysere videoen der de fire mennene sverger troskap til IS’ leder al-Baghdadi foran et IS-flagg.

«PET kan på nåværende tidspunkt ikke si noe nærmere om videoens ekthet», skriver PET i en pressemelding torsdag kveld.

Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i det populære turområdet i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember.

Totalt fire menn er pågrepet, mistenkt for drapene.

Kripos: – Vi jobber med dansk politi

Kripos har ansvaret for den norske delen av etterforskningen av drapet på de to kvinnene. Slik kommenterer Kripos den første videoen, som angivelig skal vise et drap:

– Vi gjør de undersøkelser vi kan her i Norge. Vi er særlig opptatt av filmen. Vi jobber med dansk politi, og vi jobber for å få satt i gang ulike tiltak for å stanse spredning, og for å få vurdert filmen, sier kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Kripos.

Hun sier at Kripos og dansk politi i fellesskap har tatt kontakt med ulike, globale tjenestetilbydere for å få fjernet filmen fra nettet.

Får hjelp av PST

Kripos samarbeider med Nationalt Efterforskningscenter (NEC) som har ansvaret for det internasjonale samarbeidet i dansk politi.

– Etterforskningen ledes av marokkanske myndigheter. Kripos håndterer saken fra norsk politis side. PST følger saken tett og bidrar til Kripos med det vi måtte ha av relevant informasjon, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

Pågrepet på bussen

Den første mistenkte mannen ble pågrepet tirsdag. Torsdag ble det klart at ytterligere tre mistenkte var pågrepet i forbindelse med drapene på de to skandinaviske turistene i Marokko, opplyser marokkansk politi. Pågripelsen skal ha skjedd på en buss etter at bussjåføren varslet politiet.

«Vi har etterforsket drapene av to turister i Imlil i samarbeid med Marrakech-politiet. Vi har nå pågrepet tre mistenkte som vi antar står bak denne kriminelle hendelsen», skriver det sentrale marokkanske etterforskningsbyrået BCIJ i en pressemelding torsdag morgen.

«De avhøres for å finne ut hvorfor og hvordan de har drept jentene og motivet bak. Vi vil også sjekke om det står noen terrororganisasjoner bak», skriver BCIJ.

Den ene av de fire mistenkte skal være med i en radikalisert gruppe.

Har stanset 57 terrorceller i Marokko

Ifølge Global Terrorism Index har Marokko i liten grad vært rammet av terror de siste årene og er blitt sett på som et fredelig feriemål.

Marokkanske myndigheter har imidlertid stanset flere terrorister og terrorceller. Siden Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) ble etablert i 2015, har byrået avslørt 57 terrorceller, skrev den marokkanske avisen Medias24 tidligere i høst.

21 terrorceller ble avslørt i 2015, 19 i 2016, ni i 2017 og åtte frem til oktober i år. Siden 2002 er 183 terrorceller avslørt i Marokko, og mer enn 3129 personer er arrestert i forbindelse med kampen mot terror.

Fjellguide møtte de to kvinnene

Fjellguiden Rachid Imerhade møtte Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen nær Imlil bare dager før de la ut på turen mot toppen av Toubkal i Atlasfjellene.

– De var blide, pratsomme og omgjengelige og snakket masse med de andre som var der. Jeg rådet dem til ikke å sette opp telt alene, sier han til NTB, som torsdag brukte ham som guide til åstedet på ruten mot Nord-Afrikas høyeste fjell.

Terrenget er bratt, steinete og karrig. Torsdag var det rundt null grader i området og snø på fjelltoppene i morgentimene før solen steg høyere på himmelen og varmet opp dalen.

Sett av lokalbefolkningen

Kjentmann Omar Tansine, som også går opp til åstedet sammen med NTB, forteller at de to kvinnene kom til stedet en gang mellom 19.30 og 20 søndag kveld. Torsdag var det ingen spor etter det som skjedde der.

Det står en enkel steinbu på stedet der kvinnene slo leir. Bua brukes som en liten kiosk, men er stengt. Ueland og Jespersen slo opp teltet sitt utenfor bua siden det da hadde blitt for mørkt å fortsette ned det bratte terrenget til Imlil, en halv times gange unna. Teltet der de antatte gjerningsmennene oppholdt seg, lå etter det NTB anslår om lag 200-300 meter nærmere fjellandsbyen.

Det var et fransk par som først oppdaget de to døde kvinnene mandag og fikk varslet politiet. Åstedet ligger rett ved en av de mest bruke stiene i området, og flere turister og lokale guider passerte de døde før politiet kom opp og sperret av området.

Omar Tansine var en av dem som så de drepte kvinnene, og han forteller at hverken han eller andre fra lokalbefolkningen våget å røre noe eller gjøre noe før politiet kom.

Sterke reaksjoner

Dobbeltdrapet i Atlasfjellene har gått sterkt inn på lokalbefolkningen i området. På en kafé i Imlil sitter Mohammed Imzilen. Han eier flere overnattingssteder som brukes av turister i fjellområdet rundt fjellandsbyen, som har rundt 5000 innbyggere.

Imzilen er sterkt berørt av hendelsen og bryter ut i gråt under samtalen. Han ber om at hans dyptfølte kondolanse blir viderebrakt til både de pårørende og hele det norske og danske folk og sier at saken har gått veldig inn på folk i området.

Torsdag kommenterte statsminister Erna Solberg drapene. Hun sa blant annet at de vil bistå marokkanske myndigheter.

– Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen mistet livet så altfor tidlig på en brutal måte. Våre tanker og vår medfølelse går til deres familier og venner i sorg, sa statsminister Erna Solberg i en pressemelding.