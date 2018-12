Reaksjonene var mange og sterke da det ble kjent at det Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensen mellom kommunene Forsand og Strand skal flyttes. Det innebærer nemlig at turistmagneten Preikestolen i Rogaland i framtiden havner i Strand og ikke i nye Sandnes kommune.

Professor Håvard Hansen ved Norsk Hotellhøgskole mener til sjuende og sist det ikke får så mye å si for Sandnes at kommunen mister Preikestolen.

– Det handler nok mer om stolthet, at man har tapt kampen om hvor blyantstreken skal gå, sier han til Stavanger Aftenblad.

Sterke reaksjoner

Diskusjonen om Preikestolen har vært sentral i kommunesammenslåingsdebatten i Rogaland. Onde tunger har hevdet at ønsket om å kunne markedsføre kommunen med turistmagneten var hovedmotivasjonen da Sandnes gikk for sammenslåing med Forsand. Den nye justeringen innebærer at området nord for Lysefjorden, der Preikestolen ligger, skal tilhøre Strand kommune. Reaksjonene lot ikke vente på seg.

– Halleluja, jubler tidligere Forsand-ordfører Ole Tom Guse (KrF) på Facebook. Han var i sin tid sterkt imot sammenslåing av kommunene. Og mens Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) sa han ikke i «sin villeste fantasi» hadde tenkt dette skulle skjedd, kalte varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) kommunalminister Monica Mæland (H) en tragedie for Sandnes.

Litt utpå mandag kveld så han imidlertid ut til å ta det hele med mer humor, da Sandnes kommune feiret nyanskaffelse i kirken.

– Jøss kl. 20.24 får vi likevel melding om at Sandnes får sin prekestol, skrev Borgli på Facebook.

Selger Stavanger

Professor Hansen påpeker at enten Preikestolen geografisk tilhører Strand eller Sandnes, er det fremdeles Stavanger som har markedsført seg og levd gode dager på turistattraksjonen.

–Enten man liker det eller ei, er det Stavanger som er innfallsporten til Preikestolen, sier Hansen.

Endringen trer i kraft fra 1. januar 2020, samtidig som Forsand og Sandnes slås sammen til nye Sandnes kommune.