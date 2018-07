Mandag skal 17-åringen som er siktet for drapet på Håvard Pedersen avhøres.

Etterforskningsleder Steffen Andreassen i Finnmark politidistrikt sier til NRK at det er flere ting politiet ønsker svar på under avhøret.

– Vi forsøker å finne ut om det var en eventuell relasjon mellom de to, og vi ønsker å finne ut av hva som var motivet. Det er viktig for oss å avdekke hvorfor dette skjedde, sier etterforskningslederen.

Privat

Han legger til at politiet etterforsker bredt, og at de også ønsker å avklare om det kan ha vært flere gjerningspersoner.

– Vi har ingen grunn til å tro at det er flere gjerningspersoner, men kan ikke utelukke det, sier han.

Ønsker ikke fokus på at siktede er utlending

Familien til Håvard Pedersen er i sorg, forteller bistandsadvokat Edel Olsen til Aftenposten.

– Nå er de i en fase med sjokk og sorg, de vil bare være sammen, sier hun.

Olsen videreformidler også et ønske fra familien, som har sett noen av de mange kommentarene i sosiale medier.

– De ønsker ikke at det skal være fokus på at siktede er utlending. Det som har skjedd er veldig trist uansett om det er en nordmann eller en utlending. Familien vil overlate til politiet å finne motivet, sier bistandsadvokaten.

Overvåkingskameraer

Parallelt med avhør av siktede, skal politiet avhøre vitner og fortsette med å granske åstedet. Håvard Pedersen ble knivstukket og drept inne på Coop Byggmix i Vadsø mens han var på jobb lørdag kveld.

Ole Gunnar Onsøien/ iFinnmark / NTB scanpix.

Butikken er fortsatt sperret av, og politiets krimteknikere arbeider fortsatt med å undersøke lokalene. I tillegg arbeider politiet med å hente ut film fra overvåkingskameraene der inne, bekrefter Andreassen.

Han sier politiet også har gjennomført ransaking av siktedes bolig, og at det er blitt gjort beslag der. Foreløpig har ikke politiet villet bekrefte om drapsvåpenet er beslaglagt, men de har uttalt at det er snakk om en «knivlignende gjenstand».

Asylsøker

En 17 år gammel afghansk gutt, som kom til Norge som mindreårig asylsøker i 2015 og hadde midlertidig opphold, ble noen timer senere pågrepet og siktet for drapet.

Politiet har uttalt at de har hatt to henvendelser om 17-åringen tidligere, og at de er rimelig sikre på at de har pågrepet rett mann.

I samråd med forsvarer Vidar Zahl Arntzen ble det besluttet at 17-åringen ikke skulle avhøres søndag, med tanke på hans psykiske helsetilstand.

Arntzen sa søndag til VG at han foreløpig hadde hatt ett møte med sin klient.

– Jeg har ikke gått inn på saken, fordi han er ikke i form til det, skrev han i en SMS til avisen.

«Noen titalls» i Vadsø

Fungerende ordfører Otto Strand i Vadsø ønsker ikke å fortelle hva slags oppfølging 17-åringen har fått som mindreårig, en slik asylsøker i byen.

– Det jeg kan si er at generelt så bor ikke mindreårige asylsøkere i Vadsø på samme plass i et stort mottak, men de bor rundt i byen i leiligheter, to til tre sammen. Det er ingen som bor alene. Et miljøteam har hovedansvaret for oppfølging av disse, sier Strand til Aftenposten.

– Hvor mange mindreårige asylsøkere bor i Vadsø?

– Noen titalls.

– Opplever dere at de ressursene har satt inn for å hjelpe denne gruppen med mennesker er tilstrekkelige?

– Vi mener at de tiltakene som vi har satt inn er adekvat. Vi har funnet ut at det er den beste måten å gjøre det på. Hvis det er behov for oppfølging når det gjelder helse, så tar miljøteamet kontakt med fagfolk.