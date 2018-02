Fugleåsen døgnhvileplass i Ski: Inne i en diger og tom tilhenger står to karer og spiser. «Bordet» er en stabel med europaller. Matos vitner om at maten tilberedes rett utenfor, der to rumenske vogntog står parkert side om side.

Ifølge Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er det slik mange utenlandske tungtransportsjåfører lever mens de er i Norge. De tvinges til å bo og oppholde seg i bilene i uker og måneder, mens de venter på kjøreoppdrag i Norge. Åpenbare brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, sier NLF.