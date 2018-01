Frank Bakke-Jensen gikk i strid mot egen ledelse for å få endret forsvarspolitikken. Han kaller journalister for «horete hannrein», men har rykte på seg for å være en veldig hyggelig mann.

Da forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fikk problemer med å fylle Båtsfjord Høyres nominasjonsliste til kommunevalget i 1999 måtte han føre opp seg selv. Så var det gjort.

Nå troner båtsfjordingen på ei maktliste han selv kritiserer sterkt. Heller ikke media får unngå hos finnmarkingen, som mener journalister i flere sentrale helsesaker i nord har markeringsbehov som «horete hannrein».

I julen er han nærmere Sydpolen enn Nordpolen. Men en tidlig morgen i adventstida har han tid til en prat med Nordlys om maktkåringa.

– Din forgjenger som forsvarsminister, Ine Marie Eriksen Søreide, sto opp i femtiden hver morgen for å komme først på jobb i departementet. Er du så tidlig våken om morgenen?

– Nei! He he. Alle hjerter fryder seg i Forsvarsdepartementet! Nå har vi norsk arbeidstid. Ine levde jo i kasakhstansk tidssone.

– Du er den mektigste nordlendingen i 2017. Hvordan er det å finne seg selv på toppen av en slik kåring?

– Det er en fryd! For da kan jeg for første gang si at jeg har vært grunnleggende uenig i de forrige kåringene som har vært.

– Er du mer enig nå?

– Jeg er ikke enig nå heller. Jeg mener innretningen på kåringa er feil. Vi bør diskutere hvordan vi bruker makta vi får på vegne av landsdelen. Ikke hvem som sitter med den!

– Hva tenker du på da?

– Det er helt riktig at makta sitter hos forsvarsministeren nå. Så kan vi diskutere om det er fiskeriministeren eller forsvarsministeren som har mest makt. Det blir spennende å se hva slags glasur juryen har gitt den ene foran den andre. Men det som burde vært en oppgave for «de vises råd» (les: juryen, journ.anm.) hvert år er å diskutere hvordan vi folkevalgte har klart å bruke den makta, sier Bakke-Jensen.

– Du kan jo ha uformell makt og bruke den. Og det mener jeg er skummelt. Jeg mener at hvordan vi har fått presentert sakene våre i regjering eller i Stortinget hadde vært en god diskusjon «i de vises råd». Hvordan fungerer stortingsbenkene? Vi er midt i en regionreform og i ei sånn kåring kunne man drøftet hvordan de folkevalgte organene har klart å markere seg!

– Du var jo ikke på lista i fjor.

– Nei, og jeg var stortingsrepresentant i min andre periode. Det er ganske arrogant av «de vises råd» ikke å anerkjenne stortingspolitikernes makt målt opp mot de andre som er satt opp på den lista! Vi diskuterer feil når vi peker på et navn. Det er ikke vanskelig for meg eller andre å drive en kampanje for å havne på en slik liste. En kampanje på sosiale medier, for eksempel ved å være mer aktiv på Twitter ett år.

Nordlendingen nasjonalt

– Når vi først snakker om makt. I ei stor maktkåring for hele landet i fjor gitt ut av blant andre Kristin Clemet og Knut Olav Åmås fant de bare plass til to nordlendinger ...

– Ja! De mer sentrale «vises råd» satt jo nedsnødd i Oslogryta. De så bare rundt seg selv.

– Men hva er din dom over den nordnorske evnen til å få gjennomslag nasjonalt?

– Mi erfaring er at vi er altfor dårlige til å bruke selve stortingsbenken som verktøy. Vi er altfor dårlige til å samarbeide på benkene. Når for eksempel Vestlands-benkene samarbeider, går de først til posisjonen og ber om saken, hvis de ikke får den gjennom der, går de samlet til opposisjonen og sier at de må ta saken på vegne av benken. Vi er ikke strategiske nok i nord.

– Hva kommer det av?

– Det skyldes at vi bygger for dårlige politikere i nord. Og det er ikke politikerne sin feil. Jeg er uenig i lederne i Nordlys som har skrevet at vi ikke har gode stortingspolitikere politikere fra Troms. Det er en respektløs tilnærming til demokratiske prosesser. Demokratiet er her et stikkord. Vi er verdensmestere i demokrati i Norden. Vi bruker det i skolen, i idrettslaget og sangkoret. På arbeidsplassen og næringslivet. Men så snart noen blir folkevalgte eller valgt til offentlige styreverv er de fritt vilt. Da kan man tillate seg hva som helst, og levere personkarakteristikker ukritisk. Mediekorpset i nord bruker altfor mye av sin tid på å skyte ned personene.

– Har du noen eksempler?

– For eksempel i debatten om helsetilbudet i Alta og for Nordlys sin del PCI-debatten. Dere gir plass til gamle kommentatorer som min egen venn Svein Ludvigsen, som leverer en forholdsvis slett analyse om styrearbeid, uten at man stiller ett kritisk spørsmål til analysen. Skjalg Fjellheim, som jeg leser hyppig fordi jeg liker en krass penn, mistet helt hodet i sin kampanje for å skjerme UNN. Både Jarle Mjøen og Skjalg Fjellheim har skriftstykker som må være langt utenfor redaksjonell kontroll.

– Hvorfor går det politikk i slike saker?

– Helse og tjenester til innbyggerne er jo politikk. Mitt poeng er at media må se forbi de som roper høyest. Så har vi en utfordring med sosiale medier.

Det er komplisert når alle bruker mer tid på Facebook enn med lokalavisen. Dette har dessverre til tider gitt oss journalister som på «godt båtsfjordsk» har markeringsbehov som «horete hannrein». Hadde vi hatt stødige redaksjoner og tydeligere kommentatorjournalistikk hadde ordskiftet blitt annerledes. Den fjerde statsmakt burde være motvekten og filteret i slike prosesser. Det ville styrket tilliten til media, og vært en byggestein i demokratiet.

– Hvordan er din relasjon til styreleder i Helse Nord, Marianne Telle?

– Jeg er en god venn av Marianne Telle og dette er ikke bare et relevant, men godt spørsmål. Nei mine kritiske uttalelser er ikke begrunnet i et forsvar for Marianne.

– Hvis den er nær, må ikke din kritikk av Nordlys' sin PCI-dekning ses i lys av den?

– Jo kritikken skal ses i lys av at jeg har veldig nære relasjoner til Marianne. Poenget her og en sentral del av min kritikk blir at jeg avslutter intervjuet med: Hvorfor blir dette et viktig poeng først når Nordlys skal forsvare seg selv?

Opprør innad i Høyre

– Før du ble forsvarsminister sto du i bresjen for et internt, men fullt offentlig, forsvarsopprør på Høyres landsmøte i 2017. Du fikk ledelsen til å støtte ditt forslag, som blant annet krever et forsvar som tar hensyn til hele landet. Hvorfor engasjerte du deg i saken?

– Jeg har lenge vist interesse for forsvarspolitikk. For oss var det viktig å binde partiet til de lovnadene vi hadde gått med på overfor NATO, og å unngå at vi fikk en resolusjon med utgangspunkt i at hver representant skulle skjerme sitt lokale geværlag. Vi klarte å flytte ut særmerknadene og få inn helhetlige formuleringer som ble stående. Formuleringen om at vi skal forsvare Norge fra Russergrensa i nord inkludert alle havområdene, kom av en ny sikkerhetspolitisk situasjon og det faktum at vi har fått utvidede havområder med innvilgede kontinentalsokkelkrav.

– Så kom det en valgkamp, som ble særlig hard mot Høyre.

– Jaha?

– På Andøya, for eksempel, falt oppslutningen til H fra 18 til 2 prosent. Hva tenkte du da resultatene var klare for Nord-Norge?

– I Alta falt vi fra 18 til 9 prosent, det handlet ikke om forsvarssaken, men sykehussaken. Ellers gjorde vi det ikke så dårlig i Finnmark. Vi skal være klar over at partiet fikk litt juling for enkeltsaker, men i stort gjorde Høyre det ganske bra i Nord-Norge. Målt mot fortiden var ikke 2017 et dårlig stortingsvalg for Høyre. Ta også i betraktning de endringsprosessene som var satt i gang. Vi har frontet regionreform, kommunereform, politireform og gjennomført et gedigent løft for forsvaret. Det var litt kjeft å få om det da jeg reiste rundt i Finnmark for eksempel.

– Hva slags kjeft fikk du?

– «Dere skal bare sentralisere! » sa de. Regionreformen ble brukt mot regjeringa. Litt rart siden det var Stortinget som vedtok den.

Sterk region i nord

– Hva tenker du om prosessen i Troms og Finnmark?

– Jeg skal være forsiktig å uttale meg om den prosessen. Ansvaret og arbeidet ligger hos fylkestingene. Det var en som ringte og sa at det var ganske merkelig at man tror man kan koble sammen to sovevogner så får man et flytog. Regionpolitikerne får heller ingenting gratis i den daglige samtalen. Vi skal ha respekt for at det er vanskelig, men reformen er vedtatt. Nå er det regionpolitikernes oppgave å se framover. Det kommer ei utredning i februarmats. Da får politikerne noe mer håndfast å ta i. Vi vil flytte makt ned fra statlig nivå. Det er oppgaven nå.

– Hva tenker du om at Nordland meldte pass?

– Personlig mener jeg det er beklagelig at Nordland meldte seg ut! Vi kunne fått en mye bedre prosess med de på laget. Men nå har vi Troms og Finnmark som kommer til å bli en sterk region i fremtiden. Vi må ha vidsyn nok til å skjønne dens geografiske beliggenhet.

– Du tenker på Russland?

– Ja, det vil være den regionen som forvalter kunnskapen om naboskap med Russland, blant annet. I tillegg vil mye av ressursutnyttelsen og verdiskapingen skje i Barentshavet.

Nytt år, nye muligheter

– Nå kommer et nytt år. Hva blir den viktigste saken for deg i 2018?

– Vi har vedtatt en langtidsplan (LTP) og en landmaktproposisjon. To dokumenter som må ses i sammenheng. Den viktigste jobben for meg er å ivareta og gjennomføre de vedtakene som er gjort. Løfte forståelsen for forsvarssatsingen, både hvorfor og hvordan. Så skal vi gjennomføre en stor NATO-øvelse med de allierte kalt Trident Juncture. Den går av stabelen i løpet av høsten 2018. Dette blir en øvelse der vi involverer hele totalforsvaret. Også sivil sektor. Der får vi prøvd ut hvor vi står.

– Ap, Frp og H ble enige i et forlik om langtidsplanen, har du regnet på hva det vil koste?

– Ja, kostnadene var klare da vi gjorde vedtaket. Nå har vi begynt å regne på endringene som kom med landmaktsproposisjonen. Vi skal komme til Stortinget med dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som er i juni.

– Sjefen din, Erna Solberg, har sagt til Nordlys at det er mye annet som må på plass før man kan nå 2 prosent BNP. Har du tro på at Norge vil kunne oppfylle de forpliktelsene?

De forpliktelsene vi har overfor NATO blir målt på tre måter. Det første er Aim to move towards, altså at vi skal bevege oss mot å bruke 2 prosent av BNP på forsvarsbudsjettet i 2024. Andre målet er å sette av minimum 20 prosent av pengene til investeringer, altså fornying av materiell. Der er vi langt over. Det tredje er at vi bygger kapasiteter som er relevante for NATO og for oppdraget vårt. Vi er NATO i nord og LTP-en er innrettet etter NATOS strategier. På de to siste overoppfyller vi. Så må vi se det finansielle i to prosent-målet, hva bruker vi pengene til.

– Også har vi Bardufoss da. Nå er det foreslått at Nh90 og AW101 – de nye redningshelikoptrene – skal støtte Hæren på Bardufoss. Hva blir den endelige løsninga på Bardufoss?

– Dette er en liten del av satsingen som har fått stor plass.

Helikopterdiskusjonen i nord har vært tredelt. Først den sivile beredskapen Bell har hatt. Denne vil utføres bedre av nye redningshelikoptre når de er på plass. Så har hæren forskjellige behov for helikopterstøtte. Noe kan dekkes med NH90, AW101 eller sivile helikopter. Noe kan bare dekkes av militære kapasiteter. Vi jobber med dette etter stortingsvedtaket om landmakten. Det store problemet er ikke primært helikopterskrog på Bardufoss. Når vi ser på helikopterkapasiteten under ett må vi ha personell nok til å gjøre begge deler. Både hæren og økt helikoptermobilitet for spesialstyrkene. Her er stortingsvedtaket tydelig. Det vil komme et svar på dette.

– Kvinner i Forsvaret gir bedre forsvar

– For et par uker siden uttalte forsker og oberstløytnant Harald Høiback at kvinner i Forsvaret svekker forsvarsevnen. Hva synes du om debatten som ble løftet?

– Jeg er egentlig veldig glad for at debatten kommer opp. For det første, han som løftet debatten er forsker og oberstløytnant, men på dette feltet har han aldri forsket.

Han viser heller ikke til annen publisert forskning. Altså synser han. Det andre er at militærfaglig viser erfaring at også den stridende delen av vårt oppdrag er så komplekst at de løses bedre når styrkene har både kvinner og menn. Noen av oppdragene vi har ute, for eksempel i Afghanistan, der vi skal støtte oppbyggingen av militære styrker for de politisk valgte myndighetene i landet. Vårt bidrag er mer komplett når kvinner og menn tenker sammen.

– Du har selv tjenestegjort og også vært i Libanon med FNS fredsbevarende styrker på 90-tallet. Hva sier du til soldater som blir sendt for å bistå i andre lands konflikter før de reiser?

– Jeg har ikke hatt avskjedshilsen ennå, men jeg har vært på medaljeseremoni etter at de har vært ute. Da takker jeg for jobben de gjør. Jeg takker også familien, som ofte er til stede etter invitasjon. Vi må i mye større grad huske at en soldat er ikke en ensom ulv som reiser ut i en avdeling. En soldat er ikke kun en person i en uniform. Det er en familie. Den innsatsen folk yter i utenlandssjentenester handler også om en familie. De gjør en betydelig innsats for at soldaten kan yte maks i vanskelige situasjoner.

– De sier om deg at du er godt likt i Høyre! Og at dette er del av bildet for at du fikk statsrådjobben. Er dette en viktig del av å være politiker?

– Jeg overhørte to politikere som diskuterte meg! De sa: «Men fy faen, se kor hyggelig han er! ». Ja, det stemmer at jeg er i godt humør! Jeg kan vanskelig se at det kan være en bakdel å være hyggelig?

– Rådgiveren din sier at du ikke skal opp til Tromsø igjen før jul! Har du så mye å gjøre at du skal feire jul i departementet?

– Nei! Det er faktisk min kjæreste, Hilde, som fyller rundt år i februar. Bursdagsgaven fra henne er at hun tar med meg, og jeg tar med henne, til Sør-Afrika.