I tillegg ønsker Støre å revitalisere Arbeiderpartiet og komme med et nytt politisk prosjekt før stortingsvalget i 2021.

Dette betyr blant annet at Trond Giske-saken trolig blir en del av Jonas Gahr Støres nye bokprosjekt, skriver Stavanger Aftenblad.

Giske har trukket seg som Ap-nestleder etter en rekke varsler mot ham, men siste punktum er likevel ikke satt i saken.

Giske skulle i løpet av forrige uke gi et skriftlig tilsvar på varslene mot ham.

På spørsmål om status i saken og hvorvidt Støre søndag gikk gjennom tilsvarene med partisekretær Kjersti Stenseng, svarer Støre slik:

– Vi holder på å gå gjennom dette nå, og jeg har ikke noe nytt å meddele i dag.

Støre kommer med ny bok

Nyttårsaften skrev han følgende på sin Facebook-profil:

«Ja, for meg ble 2017 et stormfullt år, personlig og politisk. I mange medier har de oppsummert. Min historie om alt dette kommer senere.»

På spørsmål om dette er et varsel om en ny bok, svarer Støre dette:

– Ja, men kontrakten er ikke skrevet. Jeg har mye annet å gjøre før jeg skal begynne på det.

– Men du har begynt å kladde litt?

– Ja, jeg er et skrivende menneske, så jeg går og tenker på ideer i mange retninger, men akkurat nå har jeg mer å gjøre i politikken enn å sette i gang et bokprosjekt, sier han.

Støre har gitt ut flere bøker før, senest i 2014 med boken «I bevegelse» (i samtale med Jonas Bals).

Bruker Jens Stoltenberg som rådgiver

For en uke siden kom Støre med et aldri så lite spark til forgjenger Jens Stoltenberg i Trond Giske-saken.

– Er du enig i at det var et stikk – og har du vært i kontakt med Jens Stoltenberg i Giske-saken?

– La meg komme med et stikk til pressen: Det jeg sa, var at jeg måtte gå i meg selv for å se om vi har vært gode nok til å se på rykter og antydninger om at folk ikke hadde oppført seg som de skulle. Det mente jeg også at mine forgjengere burde gjøre. Det tror jeg de har tatt med veldig lave skuldre, for det er sånt man blir minnet på når det kommer sånne store endringer som #metoo og disse spørsmålene kommer opp, sier Støre.

– Martin Kolberg svarte veldig godt at i hans tid som partisekretær, var det ingen varsler. Det er jo et dilemma, fordi vi vet at det trolig foregikk ting som det burde vært varslet om. Det er en ettertanke jeg mener vi alle kan ta, uten at vi skal stå i et kritisk søkelys, men det er jo det vi lærer av, sier han.

– Og om jeg har snakket med Jens Stoltenberg, svaret på det er ja, legger Støre til.

– Om Giske-saken?

– Om situasjonen i Arbeiderpartiet. Det gjør jeg fra tid til annen. Det har jeg veldig glede av. Han er jo en leder som har rett holdning til det å være avgått leder. Han går ikke inn i praktiske spørsmål som han ikke følger med på. Det har også vært Gro Harlem Brundtlands stil, men de kan lytte og gi gode tilbakemeldinger på utfordringer som dagens leder møter.

– Men det går ikke an å diskutere situasjonen i Ap uten å diskutere Trond Giske-saken?

– Neida, men jeg har ikke diskutert den presist med ham, sier Støre.

Lanserer nytt Ap-prosjekt

– Er det viktig for deg å revitalisere Ap og komme med et nytt prosjekt til (stortingsvalget i) 2021?

– Ja, det kan jeg kjenne meg igjen i, sier Støre.

– Jeg mente vi hadde et prosjekt også i 2017. Det må vi bare ta til oss at ikke traff velgerne som det skulle, sier han.

Også fra talerstolen tok Ap-lederen selvkritikk på deler av valgkampstrategien, blant annet på budskap om skatt og sysselsettingsandel.

I et nytt og revitalisert Arbeiderparti blir det både nye og velkjente toner.

– Vi tror at et samfunn bygget på små forskjeller, like muligheter, trygghet i arbeid og trygghet for arbeid, er et stort prosjekt som krever en helt annen handlekraft av fellesskapet når det gjelder å skaffe jobber, gode velferdstilbud og å stille krav til hverandre, enn det vi får med denne markedstenkningen som denne regjeringen har.

– Men et nytt prosjekt vil jo måtte skille seg fra et gammelt prosjekt, altså det nåværende?

– Det skiller seg i den forstand at det for oss er gjenkjennelig i verdier som arbeiderbevegelsen er bygget på, men skal selvfølgelig være løsninger som treffer vår tid, sier Ap-lederen.

Da Støre gikk på talerstolen på Solamøtet, var Erna Solberg (H) i ferd med å forlate arrangementet.

– Er du misunnelig på Erna som kan legge frem en splitter ny regjeringserklæring og seiler på medvind på målinger?

– Nei, jeg tenker ikke på det. Da jeg gikk en lang skitur i Nordmarka i går, så tenkte jeg at det er mange måter å ha en fin dag på. Jeg mener det hører med til raushet i norsk politikk at man kan gratulere partier som er blitt enige om en regjeringsplattform. De skal ta ansvar for å lede Norge. Det hører med å si at vi ønsker dem lykke til med det. Men det er et kjennetegn med Norge at de skal møte en opposisjon som tar tak i politikken der det går i gal retning og som avdekker at bak store ord, så følger det ikke nødvendigvis ny politikk, sier Støre.