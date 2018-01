VG ikke felt i PFU av «uvanlig innlegg» om Frp-politiker

Leserinnlegget hvor skribenten Rune A.S. sammenligner Frp-politikeren med fisken gjedde ble av Pressens Faglige Utvalg omtalt som ikke særlig morsom og at det inneholdt usaklig kritikk uten reell substans, melder Medier24. I tilsvarsrunden erkjente VG selv at innlegget var plumpt og dumt, men avviser at det er brudd på god presseskikk.

– Jeg tror vi er enig om at det ikke er greit, men jeg er ikke sikker på om dette er et brudd på god presseskikk, uttalte Sylo Taraku.

– PFU understreker at terskelen må være høyere for en stortingspolitiker som deltar i samfunnsdebatten slik Tybring-Gjedde selv gjør, enn for andre, skriver nettstedet.

Medlemmene av PFU var delt i synet på om VG burde ilegges noen reaksjon, fellelse eller kritikk, eller om den skulle frifinnes. Utvalgsmedlem Gunnar Kagge sa at det måtte være takhøyde også for dårlig humor. Spesielt det at det sterkt karakteriserende innlegget var blitt publisert uten at det sto fullt navn ble diskutert.

Morten Nordby, som med Christian Tybring-Gjeddes viten og godkjenning er den som har klaget leserbrevet inn for PFU, mener det bryter en rekke regler i Vær varsom-plakaten. I klagen er det anført at punktene om identifisering, om saklighet og omtanke, om privatliv og om å ha dekning for titler var brutt.