I 2015 ble det født i underkant av 30 barn av kvinner som fikk legemiddelassistert rehabilitering (LAR) mens de var gravide.

Et konsensuspanel legger nå samstemt frem en uttalelse med konkrete forslag til endring i behandlingen:

Styrkning av prevensjonsaspektet.

Kvinnene må få mulighet for å velge mellom forskjellige modeller for behandling av sin avhengighet når de er gravide.

Den gravide i LAR må inngå en kontraktmessig forpliktelse til å avstå fra andre rusmidler enn det hun er avhengig av.

Barn født av mødre med opioidavhengighet bør kunne få spesiell oppfølging lenger enn til skolealder.

– Det er enighet om at mors bruk av rusmidler er skadelig for barnet. Legemidlene som brukes i LAR, metadon og buprenorfin, kan ikke frikjennes for å kunne gi skader hos fosteret/barnet. Bruken av disse legemidlene bør derfor i størst mulig grad reduseres hos den gravide. Dette må imidlertid ikke skje på en måte som fører til at mor gjenopptar bruken av illegale rusmidler, sier leder av konsensuspanelet, Jørg Mørland. Han er rettstoksikolog og professor.

Fakta: Dette er LAR-behandling LAR er behandling med legemidler av personer som er avhengige av heroin, morfin eller beslektede stoffer (opioider). Formålet med behandlingen er å erstatte de ulovlige stoffene med beslektede legemidler, bidra til at de avhengige får økt livskvalitet og hjelp til å endre sin livssituasjon. Behandlingen skal også å redusere skadene av opioidbruk og faren for overdosedødsfall. Buprenorfin (mest kjent under merkevarenavnet Subutex) er førstevalg i LAR-behandlingen, forskrevet i kombinasjon med nalokson. Substitusjonsbehandling ble et landsdekkende tilbud i 1998. I 2014 ble det født 33 barn av kvinner som sto på LAR-behandling i Norge. Ifølge reseptregisteret fikk 8015 personer på LAR i Norge i i fjor. Kilde: Helsedirektoratet og helsenorge.no

Utvalget konkluderer med at kvinner som får legemiddelassistert rehabilitering (LAR), bør oppfordres sterkt til å bruke langtidsvirkende prevensjon under behandling, ikke som i dag hvor de tilbys prevensjon.

– Legen bør sikre at kvinnen bruker sikker prevensjon før oppstart av forskrivning av opioder i LAR, står det i rapporten.

Ekspertgruppens råd til Helsedirektoratet at man skal ta hensyn til at det foreligger en risiko for skade hos barnet, og at denne må vektes sterkere enn morens behov for å opprettholde behovet for medikamenter.

Helsepersonell bekymret: Årlig fødes inntil 60 barn med abstinens

– Reservasjonsløs anbefaling

Konsensuspanelet presiserer at det er usikkerhet knyttet til bivirking av LAR-behandling under en graviditet.

Fakta: Bakgrunnen for rapporten I juni arrangerte Helsedirektoratet konsensuskonferanse om LAR og gravide i Oslo. Nærmere 30 innledere fra inn- og utland la frem sine synspunkter på LAR og graviditet. Målet for konferansen var å presentere og gjennomgå den samlede forskningen på området og få synspunkter fra ulike fagmiljøer og brukere på de sentrale spørsmålene knyttet til temaet, slik at man kan legge til rette for best mulig tilbud og oppfølging av kvinner som blir gravide i LAR. Ifølge Helsedirektoratets eget nettsted vil panelets rapport danne grunnlag for beslutningen om Helsedirektoratet skal revidere nåværende retningslinje.

LAR-behandling til gravide har vært debattert i Norge i mange år. Allerede i 2003 skrev Aftenposten en artikkel der jordmødrene var bekymret over nyfødte med abstinens.

Både helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen og Bent Høie har måttet forsvare praksisen og retningslinjene på Stortinget.

Allerede i 2011 omtalte stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli LAR til gravide: Det er som et eksperiment som må stoppes.

Fakta: Disse satt i Konsensuspanelet Konsensuspanelet ble oppnevnt av Helsedirektoratet og har følgende medlemmer: Astri Lang, Overlege, PhD, Oslo Universitetssykehus Gunnar Morken, Professor, Institutt for psykisk helse, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU Jørg Mørland, Professor (em), Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Andreas Saxlund Pahle, Fastlege og styremedlem, Norsk forening for allmennmedisin Kirsten Sandberg, Professor, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Marius Sjømæling, Generalsekretær, Barn av rusmisbrukere (BAR) Johanne Sundby, Professor, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Arne Johan Vetlesen, Professor, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo Anne Kristine Wormdal, Psykologspesialist Wibecke Årst, Daglig leder, BrukerBasen, MARBORG Fatemeh Chalabianloo, seksjonsoverlege ved seksjon LAR, Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssykehus Helse Bergen har fungert som faglige konsulent for gruppen i en rekke LAR-relaterte spørsmål.

– Helsedirektøren må legge om praksis

Barneombud Anne Lindboe har vært synlig i debatten. Nå mener hun at Helsedirektoratet ikke annet valg enn å legge om dagens praksis.

– Fostre blir utsatt for skadelige medikamenter i svangerskapet. Helsedirektør Bjørn Guldvog har fått tydelige signaler fra Stortinget, forskning, barnefaglige miljøer og nå også fra konsensuspanelet. Han kan ikke lenger la være å lytte til disse signalene, men må legge om praksis umiddelbart, sier Lindboe.

Barneombudet mener konsensuspanelet setter hensynet til barnet først.

– Det er jeg veldig glad for. Jeg er også glad at de støtter seg på solid forskning som viser risiko for nevrologiske senskader i form av synsskader, ADHD og konsentrasjon, i tillegg til abstinenser for den nyfødte, sier Lindboe.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at retningslinjene for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) blir endret.

– Vi vil vektlegge rapporten i revisjonen. Vi må jobbe tett sammen med aktørene og internasjonale eksperter når vi ser på hvordan retningslinjen skal utformes fremover, sier han.

– Betyr det at dere ikke har tillit til konklusjonen?

– Panelet har min fulle tillit, men rapporten er ikke skrevet inn i retningslinjenes form. Vi trenger derfor råd både fra internasjonale og nasjonale eksperter. Men det ligger ingen overprøving av konklusjonene, sier helsediektøren.