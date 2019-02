Bombegruppe undersøker ødelagt bil ved E18 i Porsgrunn

– Bilen som står på rasteplassen ved Langangen, har omfattende skader. Politiets bombegruppe fra Oslo er på stedet og bistår med undersøkelser, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

Det er ikke meldt om at noen personer er skadet. Avkjøringen til rasteplassen er sperret av mens politiet undersøker stedet.

Hendelsen ble meldt klokken 17 søndag.

– Det er såpass store skader at vi valgte å undersøke dette nærmere. Skadene er av sånn art at vi valgte å be om bistand fra bombegruppen, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Rune Hunshamar, til VG.

Politiet sa til VG rett før klokken 19 søndag at de på daværende tidspunkt ikke ville gå ut med mer informasjon om hendelsen.

Trond Reidar Teigen / NTB scanpix